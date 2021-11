Ngày 26/11, Hà Tĩnh có 10 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, từ 18h ngày 25/11 đến 18h ngày 26/11, Hà Tĩnh có 26 ca mắc COVID-19, trong đó 10 ca cộng đồng.

Các ca mắc mới được phát hiện tại địa bàn: huyện Kỳ Anh (6 ca), Cẩm Xuyên (2), Can Lộc (3), Thạch Hà (2), Đức Thọ (9), Hương Sơn (2), Hương Khê (1) và Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (1).

Sau khi phát hiện chùm ca bệnh ở Kỳ Tiến, chính quyền xã đã lập các chốt, cách ly y tế tạm thời 263 hộ.

10 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng gồm:

Bệnh nhân nam T.N.Đ (SN 1984) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ thường trú tại xã Chiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đây là trường hợp lái xe tải từ Cảng Nghi Thiết, tỉnh Nghệ An đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Ngày 23/11, T.N.Đ đi từ Cảng Nghi Thiết, tỉnh Nghệ An đến Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thuê nhà nghỉ Hoa Cúc, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 nghỉ.

Ngày 25/11, T.N.Đ nhận được thông tin người làm cùng công ty có kết quả test nhanh COVID-19 dương tính nên đã đến Trạm Y tế xã Sơn Kim 1 làm xét nghiệm và có kết quả nghi ngờ. Sáng ngày 26/11, qua xét nghiệm RT-PCR, bệnh nhân T.N.Đ có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chùm ca bệnh trong 1 gia đình ở TDP 4, thị trấn Đức Thọ chưa rõ nguồn lây gồm: Bệnh nhân nam T.T.H (SN 1976) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nữ P.T.V (SN 1982) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nam T.N.P (SN 2013).

Chùm ca bệnh ở thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh chưa rõ nguồn lây gồm: bệnh nhân nữ N.T.H (SN 2015), bệnh nhân nữ V.T.N (SN 1977) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nữ V.T.H (SN 1996), bệnh nhân nữ N.T.P.T (SN 2014), bệnh nhân nữ V.T.T (SN 1959) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nam N.Đ.Đ (SN 1996) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

Hiện CDC Hà Tĩnh đang phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương điều tra nguồn lây, truy vết trường hợp tiếp xúc với ca bệnh và triển khai khẩn cấp biện pháp phòng, chống dịch tại Hương Sơn, Đức Thọ, huyện Kỳ Anh.

Xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR tại CDC Hà Tĩnh.

16 trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly gồm:

9 trường hợp F1: Bệnh nhân nam L.Đ.T (SN 1965), bệnh nhân nam P.T.P (SN 1965) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nữ T.T.T (SN 1928) đều có địa chỉ tại thôn Sâm Văn Hội, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ; bệnh nhân nữ L.T.M.A (SN 2018) có địa chỉ tại thôn Cự Lâm, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc; bệnh nhân nam N.P.L (SN 1960) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc - đang điều trị tại BVĐK tỉnh; bệnh nhân nữ L.B.N (SN 2016) có địa chỉ tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ; bệnh nhân nữ T.T.H (SN 1971) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Vĩnh Tiến, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà; bệnh nhân nữ T.T.N (SN 2004) có địa chỉ tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn; bệnh nhân nữ P.T.T (SN 1968) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại TDP Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

7 trường hợp đi về từ các tỉnh phía Nam: Bệnh nhân nam N.V.N (SN 1988) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại TDP 10, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê; bệnh nhân nam L.M (SN 2021) có địa chỉ tại thôn Đình Phùng, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nam N.Q.N (SN 1984) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Liên Thành, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nữ N.T.H (SN 1991) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Nam Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc; bệnh nhân nam N.V.Đ (SN 1987) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Thái Hòa, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc; bệnh nhân nam T.N.S (SN 1999) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ; bệnh nhân nam D.C.H (SN 1963) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà.

Như vậy, từ ngày 4/11/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 408 ca mắc COVID-19, trong đó có 110 ca trong cộng đồng, 64 ca trong các khu vực phong tỏa, còn lại đều đã được cách ly.

Tuấn Dũng