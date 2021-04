Ngày 26/4, không có người nhập cảnh chính ngạch vào Hà Tĩnh từ Lào

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.