Nghệ An tạm dừng các hoạt động thiết yếu tại nhiều địa phương

Nghệ An tạm dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở ăn uống, quán càphê, cắt tóc, gội đầu, cơ sở thẩm mỹ... và yêu cầu công dân từ Hà Tĩnh sang tỉnh Nghệ An đều phải khai báo y tế theo quy định.

Cơ quan chức năng xử lý nhà hàng vi phạm quy định phòng, chống dịch. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Từ 0 giờ, ngày 8/6 tại các địa phương trong tỉnh gồm Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách xuất phát từ Nghệ An đến Hà Tĩnh và ngược lại.

Bên cạnh đó, Nghệ An tạm dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở ăn uống, quán càphê, cắt tóc, gội đầu, cơ sở thẩm mỹ...

Nghệ An yêu cầu công dân từ Hà Tĩnh sang tỉnh Nghệ An đều phải khai báo y tế theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng lập các tổ chốt chặn tại cầu Bến Thủy 1, cầu Bến Thủy 2 và cầu Yên Xuân để kiểm soát, thực hiện phòng, chống dịch theo quy định. Đây là những cây cầu nối từ Nghệ An sang tỉnh Hà Tĩnh, hàng ngày lượng người, xe qua lại rất lớn.

Trước đó, ngày 4/5, Hà Tĩnh đã phát hiện 2 ca mắc COVID-19 tại tổ 12, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.

Hai trường hợp này là lao động tự do từ tỉnh Bình Dương về thăm quê ở Hà Tĩnh, đi trên chuyến bay VN 1262 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Vinh (Nghệ An), hạ cánh lúc 9 giờ 55 phút ngày 30/5/2021.

Sau đó, người nhà đón bằng xe riêng từ sân bay Vinh (Nghệ An) về nhà tại tổ dân phố 12, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.

Ngay sau khi nhận thông tin về 2 ca mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh, Sở Y tế Nghệ An có thông báo khẩn liên quan đến hai trường hợp này từng đi trên chuyến bay VN 1262 ngày 30/5/2021 (từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Vinh) và đề nghị hành khách trên chuyến bay liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ…

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các tổ truy vết khẩn trương rà soát, triển khai biện pháp phòng, chống dịch.

Nghệ An đã truy vết được 77 trường hợp F1 ở các địa phương khác nhau trong tỉnh có đi chung chuyến bay với 2 bệnh nhân mắc COVID-19 trên. Tất cả những người này đều được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tại Nghệ An, đến trưa 7/6, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, theo nhận định của ngành Y tế và chính quyền các địa phương, Nghệ An đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Do địa phương có tuyến đường bộ, đường sắt đi qua, có biên giới tiếp giáp Lào, có cảng hàng không…

Mặt khác, từ ngày 5/6 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh (giáp ranh với tỉnh Nghệ An) xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong khi hàng ngày số công dân Hà Tĩnh sang Nghệ An làm việc, khám chữa bệnh rất lớn./.

Theo Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)