Người dân Hà Tĩnh ra khỏi nhà không đeo khẩu trang sẽ bị phạt 1 - 3 triệu đồng

Theo thông tin từ Sở Y tế về quy định xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẽ thực hiện theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; Luật xử lý vi phạm hành chính 2012; Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Về mức phạt: Đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP) sẽ xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Về thẩm quyền xử phạt sẽ bao gồm: chủ tịch UBND cấp xã; chánh thanh tra y tế; chánh thanh tra Sở TN&MT; trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành y tế cấp tỉnh; trưởng công an huyện, trưởng phòng công an cấp tỉnh gồm: phòng an ninh kinh tế, phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, phòng phòng chống tội phạm về môi trường, phòng cảnh sát giao thông, phòng điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; đội trưởng thuộc chi cục hải quan; đội trưởng thuộc chi cục kiểm tra sau thông quan; đồn trưởng đồn biên phòng, chỉ huy trưởng biên phòng cửa khẩu.