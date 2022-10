Những giọt máu cứu người trong đêm ở Hà Tĩnh

Biết tin bệnh nhân phải mổ cấp cứu gấp trong khi nguồn máu hiếm AB tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh không đủ, 3 tình nguyện viên các CLB Ngân hàng máu sống đã kịp thời có mặt, hiến máu cứu người.

Video: Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng tham gia hiến máu trong đêm 21/10.

23h ngày 21/10, anh Đặng Sỹ Đ. (SN 1987, nhân viên Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh) bị tai xe máy rất nặng và được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Quá trình hội chẩn, các bác sỹ quyết định, bệnh nhân cần được mổ cần ngay. Tuy nhiên, bệnh nhân thuộc nhóm máu AB, trong thời điểm đó, nguồn máu hiếm AB của bệnh viện đã không đủ để hỗ trợ bệnh nhân.

Cô giáo Nguyễn Thị Lợi - Trường Tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà) đang hiến máu

Nhận được tin từ bệnh viện, 3 tình nguyện viên CLB Ngân hàng máu sống tỉnh và CLB Ngân hàng máu sống Công an tỉnh là chị Nguyễn Thị Lợi (giáo viên Trường Tiểu học Hộ Độ, huyện Lộc Hà); anh Bùi Nam (xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) và Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng (Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh) đã kịp thời có mặt trong đêm, thực hiện cho 3 đơn vị máu hiếm AB cứu người trong tình trạng khẩn cấp.

Anh Bùi Văn Nam ở xã Thạch Kênh (Thạch Hà) chạy xe máy dưới trời mưa lạnh đến hiến máu để cứu bệnh nhân.

Anh Đặng Sỹ Đ. vẫn đang trong tình trạng cấp cứu, có thể phải tiếp tục phẫu thuật.

P.V