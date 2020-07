Phụ nữ Hương Sơn luân phiên nấu ăn phục vụ lưu học sinh Lào cách ly y tế

Hai ngày qua, chị em phụ nữ Hương Sơn (Hà Tĩnh) tham gia nấu ăn phục vụ cho 240 lưu học sinh Lào đang được cách ly y tế - phòng chống dịch Covd-19 tại cổng B, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Để đảm bảo cuộc sống hằng ngày cho 250 lưu học sinh Lào trở lại Việt Nam học tập đang thực hiện cách ly và hơn 20 người gồm các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly, chính quyền địa phương các xã, thị trấn vùng lận cận khu vực cổng B, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã phân công chị em phụ nữ luân phiên tham gia phục vụ hậu cần.

Hàng ngày, bắt đầu từ 5 giờ sáng cho đến 20h, các chị em nội trợ có mặt tại Khu các ly tập trung cổng B để hỗ trợ Ban CHQS huyện đảm bảo phục vụ hậu cần tốt nhất cho các thành phần tại khu cách ly. Theo đó, chị em chuẩn bị bữa ăn trong ngày. Mỗi tổ phân công từ 3 - 5 người với công việc cụ thể về nấu nước. Nhờ bố trí hợp lý, các tổ làm việc nhịp nhàng kịp thời phục vụ đúng giờ cho 3 bữa ăn hàng ngày.

Được biết, 14 địa phương bao gồm: Sơn Tây, thị trấn Tây Sơn, Sơn Lĩnh, Quang Diệm, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, thị trấn Phố Châu, Sơn Hàm, Sơn Trường, Sơn Trung, Sơn Giang, Sơn Phú, Sơn Bằng và Kim Hoa sẽ lần lượt phân công 15 chị em phụ nữ hàng ngày phục vụ hậu cần tại Khu cách ly cổng B bắt đầu từ ngày 23/7 cho đến 5/8.

Theo chị Phan Thị Sen – Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Tây, thực hiện nhiệm vụ hậu cần cho khu cách ly, Ban chấp hành Hội LHPN xã đã lựa chọn những chị em giỏi nội trợ, nhanh nhẹn tham gia phục vụ nấu ăn. Lương thực, thực phẩm đã được các chiến sĩ bộ đội chuẩn bị sẵn, chị em chỉ việc bắt tay vào chế biến những món ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh cũng đã bố trí 17 cán bộ, chiến sỹ đảm bảo an ninh trật tự, canh gác tại khu cách ly; thu trả hộ chiếu và giấy tờ xe ô tô khi vào khu cách ly; Trung tâm Y tế huyện phân công 5 cán bộ chăm sóc sức khỏe, kiểm tra y tế, vệ sinh phòng, chống dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm tại Khu cách ly cổng B, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo....

Hữu Trung