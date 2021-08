Sáng 21/8: Cả nước đã chữa khỏi 132.815 bệnh nhân COVID-19; đang điều trị 690 ca nặng và rất nặng

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 323.268 ca mắc COVID-19, chữa khỏi 132.815 bệnh nhân. Trong số các ca bệnh đang điều trị có 690 ca nặng và rất nặng. TP Hồ Chí Minh triển khai 6 trạm y tế lưu động đầu tiên

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 323.268 ca mắc COVID-19 , đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.288 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 319.209 ca, trong đó có 130.041 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái.

+ Có 03 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (164.524), Bình Dương (55.601), Long An (16.552), Đồng Nai (15.602), Tiền Giang (5.619), Đồng Tháp (5.554).

Khu vực cách ly chống dịch COVID-19 tại toà nhà chung cư HH4C - Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh Lê Bảo

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19:

- 12.756 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 20/8 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 132.815 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 666 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 24 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 20/8 là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 178.038 xét nghiệm cho 376.152 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.056.328 mẫu cho 26.138.265 lượt người.

Về tiêm chủng vaccine COVID-19:

Trong ngày 19/8 có 1.504.293 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 16.306.199 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 14.669.827 liều, tiêm mũi 2 là 1.636.372 liều.

Đến nay thế giới đã ghi nhận hơn 211 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có gần 4,43 triệu ca tử vong. Đến thời điểm hiện tại, gần 189 triệu bệnh nhân đã bình phục, hơn 17 ,6 triệu người vẫn đang được điều trị. Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với hơn 38.2, trong đó có 643 nghìn ca tử vong. Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong với gần 573 nghìn ca trong tổng số gần 20.5 triệu ca nhiễm. Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm với 32.3 triệu ca, trong đó có hơn 433 nghìn ca tử vong. Xét về khu vực, châu Á đứng đầu, còn châu Âu đứng thứ hai. Bắc Mỹ có số mắc nhiều hơn Nam Mỹ.

Thủ tướng giao Bộ Y tế kiểm tra chất lượng, cấp phép thêm 1 vaccine COVID-19

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, giao Bộ Y tế kiểm tra chất lượng, cấp phép, tổ chức tiêm miễn phí thêm 1 vaccine chuẩn bị nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong thông báo ngày 20-8 gửi Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ cho biết nhận được đề nghị (ngày 17-7) của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex, đề nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận và chỉ đạo Bộ Y tế thẩm định nhanh hồ sơ đăng ký khẩn cấp vaccine Hayat-Vax cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Y tế kiểm tra để hướng dẫn và thực hiện nhất quán việc quản lý nhà nước, bao gồm kiểm tra chất lượng, cấp phép, bảo quản và tổ chức tiêm miễn phí theo quy định. Giao Bộ Ngoại giao xem xét, kiểm tra, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhập khẩu vaccine.

TP Hồ Chí Minh triển khai 6 trạm y tế lưu động đầu tiên

6 trạm y tế lưu động này gồm 1 trạm ở Quận 3 và 5 trạm tại Quận 7; nằm trong tổng số gần 400 trạm y tế lưu động sẽ được thiết lập trong thời gian tới.

Nhân viên y tế thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại các xã, phường ở TP Hồ Chí Minh

Tại Quận 3, trạm y tế lưu động ở phường 11. Trạm này có một bác sĩ, hai điều dưỡng; được trang bị 4 máy tạo oxy, khoảng 10 bình oxy lớn, nhỏ cùng đầy đủ loại thuốc theo quy định điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà.

Quy trình hoạt động là khi ghi nhận các ca F0 có triệu chứng, bác sĩ và điều dưỡng sẽ đến nhà để khám. Tùy vào thể trạng của người bệnh, các nhân viên y tế sẽ quyết định việc cho thuốc theo dõi tại nhà hoặc điều phối xe chở đến trạm y tế xử trí.

Trường hợp bệnh nhân không chuyển biến, đơn vị sẽ liên hệ với xe điều phối chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị

Ông Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết trạm y tế lưu động có 2 chức năng chính là quản lý sức khỏe bà con trên địa bàn (bên cạnh trạm y tế đang có sẵn) và quản lý các trường hợp F0 đang cách ly tại nhà. Từ mô hình này, kỳ vọng sẽ giúp chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà tốt hơn.

Dự kiến thành phố sẽ có trên 180.000 F0 điều trị tại nhà trong thời gian tới và sẽ có gần 400 trạm y tế lưu động như thế được thành lập.

Gia Lai triển khai phương án chạy thận nhân tạo cho trường hợp F0 và F1

Tỉnh Gia Lai ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào sáng ngày 20/8. Đặc biệt, trường hợp này thuộc đối tượng có bệnh lý nền liên quan đến thận, phải thực hiện chạy thận nhân tạo .

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, trong Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã xuống làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ quy trình dịch tễ từ bệnh nhân đến y - bác sĩ tiếp xúc. Ngành Y tế phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành truy vết đối với xe chở bệnh nhân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải xây dựng ngay phương án chạy thận nhân tạo cho trường hợp F0 và F1, thiết lập Đơn nguyên Thận nhân tạo cho bệnh nhân F0 va phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục đánh giá lại Khoa Cấp cứu, Khoa Lão, Đơn nguyên Thận nhân tạo và tổ chức phun khử khuẩn, làm sạch các địa điểm dịch tễ có liên quan ca bệnh trên; khoanh vùng tạm thời một phần Khoa Lão và Đơn nguyên Thận nhân tạo và tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ các trường hợp có liên quan ca F0 sau 72 giờ.

Theo SK&ĐS