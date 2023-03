Sở Y tế Hà Tĩnh đánh giá cao chất lượng khám, chữa bệnh tại BVĐK tỉnh

Sở Y tế Hà Tĩnh đánh giá: Thời gian qua, BVĐK tỉnh đã không ngừng triển khai nhiều kỹ thuật mới và hiện đại, nhất là các kỹ thuật vượt tuyến. Qua đó, góp phần chăm sóc ngày càng hiệu quả cho người bệnh.

Trong 2 ngày 29 và 30/3, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK tỉnh).

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức phát biểu tại đợt kiểm tra, đánh giá.

BVĐK tỉnh là bệnh viện hạng I với quy mô 1.000 giường bệnh kế hoạch, hơn 1.400 giường thực kê. Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã thực hiện được hơn 72,67% kỹ thuật phân tuyến và 734 dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến Trung ương.

Qua khảo sát, đánh giá của bệnh viện, tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh nội trú đạt 96,65%, tỷ lệ hài lòng chung người bệnh ngoại trú đạt 97% và tỷ lệ hài lòng chung đối với nhân viên y tế đạt 97,13%.

Cán bộ Sở Y tế kiểm tra hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ việc chẩn đoán, điều trị.

Sau 2 ngày làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của BVĐK tỉnh trên các phương diện: xây dựng cơ sở khám, chữa bệnh xanh - sạch - đẹp - an toàn; các khoa phòng thực hiện tốt tiêu chuẩn 5S; khu đón tiếp đảm bảo rộng rãi, thoáng mát; người bệnh được chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn đầy đủ; quy trình khám bệnh được cải tiến.

Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến và hiện đại, nhất là các kỹ thuật vượt tuyến; các quy trình kỹ thuật chuyên môn được thực hiện tốt tại các khoa lâm sàng; công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn được bệnh viện hết sức chú trọng;

Công tác an ninh, an toàn tại bệnh viện được thực hiện nghiêm ngặt, tạo sự an tâm đối với bệnh nhân và người nhà người bệnh; công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện duy trì có hiệu quả bằng các hoạt động: khám, cấp phát thuốc miễn phí, cung chấp suất ăn miễn phí, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

BVĐK tỉnh từng bước nâng cao công tác đón tiếp, hỗ trợ, hướng dẫn cho người bệnh.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế lưu ý, thời gian tới, BVĐK tỉnh cần thực hiện một số vấn đề như: tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; tiếp tục duy trì cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn; tập trung các nguồn lực để tăng cường phát triển các kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị; phát huy tốt hơn các trang thiết bị đã được đầu tư một cách hiệu quả, thiết thực để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị BVĐK tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng quản lý chất lượng, hội đồng thuốc và điều trị, hội đồng khoa học kỹ thuật…; tăng cường triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của bệnh viện như: đề án khám chữa bệnh từ xa, đặt lịch khám trực tuyến, liên thông dữ liệu giấy khám sức khoẻ lái xe, kê đơn thuốc điện tử; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

Phúc Quang