Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo thu hồi thuốc Tobradico không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo thu hồi 11 lô thuốc Myomethol (Methylcarbamol 500mg) không đạt chất lượng, có số đăng ký VN-17397-13, do công ty RX. Manufacturing Co., Ltd sản xuất, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế TP Hồ Chí Minh (YTECO) nhập khẩu.