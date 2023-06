Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các lĩnh vực y tế

Tại 2 địa phương ở Hà Tĩnh, các đoàn công tác của Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả trên các lĩnh vực y tế; đề nghị cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các lĩnh vực y tế...

Sáng 29/6, Bộ Y tế thành lập 2 đoàn công tác, làm việc với Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà về công tác phòng, chống dịch bệnh và dinh dưỡng cộng đồng và kết quả triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân, công tác dân số và môi trường y tế. Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng làm trưởng đoàn 1 và Tiến sỹ Dương Chí Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế làm trưởng đoàn 2. Tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và một số đơn vị trong ngành.

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm – Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế - trưởng đoàn công tác làm việc với Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên.

Tại huyện Cẩm Xuyên, sau khi nghe Trung tâm Y tế huyện báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh và dinh dưỡng cộng đồng, các thành viên của đoàn công tác đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Cẩm Xuyên đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em…

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, dinh dưỡng cộng đồng tại Trạm Y tế xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên). Trong ảnh: Đoàn đến thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân điều trị tại Trạm Y tế xã Cẩm Minh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng cộng đồng, TS Nguyễn Lương Tâm đề nghị: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên cần bám sát chặt chẽ diễn biến của từng loại dịch bệnh, không được chủ quan lơ là; khi có dịch bệnh xuất hiện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành từ huyện đến xã, thị trấn để triển khai một cách đồng bộ, không để dịch bệnh bùng phát.

Về công tác dinh dưỡng cộng đồng, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng cũng đề nghị, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong vấn đề dinh dưỡng, chú trọng các hoạt động thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe.

Tại huyện Thạch Hà, các đồng chí trong đoàn đã nghe, trao đổi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân, công tác dân số, môi trường y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn. Trong đó, tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc về quản lý chất lượng nước, chăm sóc sức khỏe người lao động, công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, thu gom xử lý chất thải y tế, công tác dân số…

Tiến sỹ Dương Chí Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cùng đoàn công tác làm việc với Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.

Theo đó, thời gian qua, phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác dân số được quan tâm, công tác an toàn thực phẩm được đảm bảo, công tác môi trường y tế có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Dương Chí Nam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả trên các lĩnh vực y tế của huyện Thạch Hà; tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị để tổng hợp, gửi cấp có thẩm quyền có giải pháp, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đã đi kiểm tra việc triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân, công tác dân số và môi trường y tế tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh tại Trạm Y tế Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà).

Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế cũng đề nghị: Huyện Thạch Hà cần quan tâm đến hệ thống liên lạc tại các trường học và trạm y tế khi có yêu cầu (vì hiện nay tất cả cán bộ y tế trường học đã chuyển về trạm y tế xã); rà soát lại quy trình sơ cứu ban đầu đối với hệ thống giáo viên được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm; tăng cường công tác giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học; đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh tại các cơ sở y tế, chú trọng xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Tuấn Dũng - Nhật Thắng