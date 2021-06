Thạch Hà chủ động xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của Covid-19, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt.

Trường mầm non thị trấn Thạch Hà có 37 trường hợp F1 là công dân đang thực hiện cách ly.

Đến thời điểm hiện tại (sáng 8/6), toàn huyện Thạch Hà có tất cả 129 trường hợp F1; 1.326 trường hợp F2 và 948 trường hợp F3 liên quan đến 2 ca F0 tại thôn Đoài Thịnh (xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh).

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính trên địa bàn Hà Tĩnh, 8 cơ sở cách ly tập trung tại: Ban chỉ huy Quân sự huyện (cũ) và các trường mầm non: Thị trấn Thạch Hà, Thạch Sơn, Việt Xuyên, Thạch Lạc và các trạm y tế: thị trấn Thạch Hà, Thạch Kênh, Thạch Văn đã được kích hoạt để phục vụ công tác cách ly cho 129 ca F1. Đồng thời, tiến hành lấy 909 mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1 (81 mẫu), F2 (343 mẫu) và cộng đồng (482 mẫu) và 3 mẫu thuộc trường hợp khác.

Công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm được triển khai kịp thời

Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Hà Nguyễn Văn Duy cho biết: "Trong 3 cơ sở cách ly đã được kích hoạt gồm: Trường Mầm non thị trấn 1 (tổ dân phố 2), Trường Mầm non thị trấn 2 (tổ dân phố 13) và Trạm y tế thị trấn (tổ dân phố 13); hiện tại, đã có 43 trường hợp F1 cách ly, trong đó, tại Trường Mầm non thị trấn 1 (37 trường hợp) và trạm y tế (6 trường hợp).

Khi xây dựng kịch bản, chúng tôi lựa chọn kỹ càng những người có chuyên môn phụ trách lập danh sách báo cáo hàng ngày để đưa vào ban điều hành vòng trong. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng công an viên, tổ đội trưởng tham gia vòng ngoài; chủ động chuẩn bị các điều kiện để thành lập vòng ngoài như: bạt, bàn ghế, barie, bảng biển... ; thường xuyên kiểm tra hệ thống vận hành đường điện; trang bị thiết bị phun tiêu độc khử trùng...".

Các chốt phòng dịch tại Việt Tiến được lực lượng chức năng bảo vệ 24/24h

Tại xã Việt Tiến, địa bàn đã ghi nhận 2 ca dương tính liên quan tới ca bệnh ở xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh), công tác phòng, chống dịch được kích hoạt ở mức cao nhất. Thượng úy Nguyễn Văn Cường - Trưởng Công an xã cho biết: “Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, chúng tôi đã kịp thời lên phương án phong tỏa, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về việc lập các chốt chặn tại 8 điểm. Trong đó, có 4 điểm sẽ tiến hành làm hàng rào, “khóa” chặt các con hẻm, ngõ ngách và 4 điểm lập chốt dưới sự kiểm soát, bảo vệ của lực lượng công an, quân sự, thôn đội trưởng...

Toàn xã đã huy động 100% quân số, phân công cán bộ y tế phụ trách từng thôn để làm công tác truy vết, tiếp nhận khai báo y tế, trao quyết định cách ly y tế và kiểm tra việc cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2. Đồng thời, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết".

Lãnh đạo huyện Thạch Hà kiểm tra, động viên các lực lượng “cắm chốt” tại cơ sở cách ly Trường Mầm non thị trấn (7/6/2021)

Được biết, huyện Thạch Hà đã xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu: Phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19; khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng có dịch, dập dịch triệt để, không để lây lan.

Công tác tiêu độc khử trùng tại xung quanh khu vực phát hiện dịch bệnh được thực hiện các địa phương theo đúng hướng dẫn.

Toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch trên địa bàn huyện ngay lập tức được kích hoạt để tiến hành một cách chuyên nghiệp, bài bản, phối hợp nhịp nhàng các hoạt động: điều tra, truy vết, tổ chức cách ly tập trung, phong tỏa...

Các kế hoạch, phương án, kịch bản cho từng tình huống diễn biến của dịch kèm theo nhân lực, máy móc vật tư, trang thiết bị y tế, kể cả sinh phẩm xét nghiệm, cơ sở cách ly tập trung… được chuẩn bị chu đáo. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên bám sát cơ sở; các xã, thị trấn tăng cường giám sát người dân đi vùng dịch trở về điạ bàn.

Lực lượng Công an xã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm cam kết cách ly tại nhà

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định: “Việc yêu cầu các xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch chi tiết, bài bản, cụ thể và kỹ lưỡng phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh. Huyện sẽ tiếp tục bám sát khung kế hoạch, tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để triển khai kịp thời các phương án. Bên cạnh đó, tiếp tục kêu gọi, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, nêu cao tinh thần “Mỗi người dân là một pháo đài chống dịch” góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho Nhân dân trên địa bàn”.

Thùy Dương