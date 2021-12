Thạch Hà thu hẹp vùng cách ly y tế tạm thời tại Thạch Long

Từ 17h ngày 3/12, vùng cách ly y tế tại xã Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh) chỉ còn 45 hộ/209 nhân khẩu thay vì 628 hộ dân/2.933 nhân khẩu trước đó.

Chốt phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 tại các thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 (xã Thạch Long) được thiết lập vào ngày 29/11.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thạch Hà đã ký Quyết định số 31/QĐ-BCĐ về việc thu hẹp vùng cách ly y tế tạm thời tại xã Thạch Long kể từ 17h ngày 3/12/2021.

Theo đó, thu hẹp vùng cách ly y tế tạm thời tại 2 thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2 (xã Thạch Long) để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo phát triển sản xuất cho người dân địa phương. Thời gian thực hiện kể từ 17h ngày 3/12/2021 cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Cụ thể, phạm vi cách ly sau khi thu hẹp: tại thôn Đông Hà 1 gồm 34 hộ với 159 nhân khẩu; tại thôn Đông Hà 2 gồm 11 hộ với 50 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng tiến hành thiết lập chốt phong tỏa mới theo khu vực thu hẹp.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện giao UBND xã Thạch Long chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành cấp huyện và đơn vị liên quan thực hiện dỡ bỏ các chốt chặn cũ và thiết lập ngay các chốt mới theo khu vực thu hẹp, kiểm soát 24/24h toàn bộ khu vực nêu trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội.

UBND xã Thạch Long tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình đã được giải phóng khỏi khu vực phong tỏa tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về việc thực hiện một số nội dung cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND huyện thành lập các chốt liên ngành kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện vào/ra khu vực phong tỏa để thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

Phòng Y tế, các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, các đơn vị có liên quan phối hợp với UBND xã Thạch Long tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa tạm thời vùng cách ly theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thùy Dương