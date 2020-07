Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quản lý chặt chẽ cửa khẩu từ phía Bắc đến phía Nam

Phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống COVID-19 sáng 25/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương sự nghiêm túc, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương trong thời quan qua trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Theo đó 99 ngày qua, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng do thời gian dài nên đã xuất hiện tình trạng lỏng lẻo, chủ quan, sự dễ dãi ở một số ngành, địa phương trong thực thi công tác phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt là xuất hiện tình trạng người nước ngoài xâm nhập trái phép, bất hợp pháp vào Việt Nam do biện pháp quản lý chưa chặt chẽ. Đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị nhất là các ngành Quân đội, Công an và các lực lượng có liên quan, Thủ tướng nói.

Với việc xuất hiện bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành và thành phố Đà Nẵng bình tĩnh xử lý, xử lý kiên quyết, kịp thời tại các địa điểm, khu vực bệnh nhân này đã đến và sinh hoạt. Thủ tướng chỉ đạo thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục điều tra, truy vết, cách ly tập trung đối với những người liên quan đến bệnh nhân 416 đảm bảo an toàn; chỉ đạo khoanh vùng, dập dịch và đảm bảo an toàn cho thành phố.

Về việc có hay không tổ chức giãn cách xã hội tại 2 quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, Thủ tướng giao Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ động xem xét quyết định cụ thể trên tinh thần đảm bảo an toàn nhưng không gây hoang mang cho người dân. Áp dụng những biện pháp mạnh về khoa học và công nghệ trong truy vết; tiếp tục áp dụng các biện pháp đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng.

Thủ tướng chỉ đạo ngành Y tế tăng cường chuyên gia, phương tiện cứu chữa và điều trị cho bệnh nhân 416.

Trước tình trạng xuất hiện tình trạng lơ là, không thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương yêu cầu các tổ chức cá nhân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhất là tại các thành phố lớn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thường xuyên như rửa tay xà phòng, sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi đông người.

Cùng với khoanh vùng dập dịch tại Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý chặt chẽ việc qua lại tại các cửa khẩu biên giới, đặc biệt là Bộ Quốc phòng; có biện pháp ngăn chặn nhập cảnh trái phép.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khởi tố, điều tra xử lý nghiêm đường dây đưa người bất hợp pháp vào Việt Nam vừa bị phát hiện tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Quản lý chặt chẽ cửa khẩu từ phía Bắc đến phía Nam đối với bất kỳ đối tượng nào được phép nhập cảnh vào Việt Nam, áp dụng kiên quyết các biện pháp cách ly tập trung. Đối với chuyên gia, nhà ngoại giao vào Việt Nam công tác, cần có hình thức cách ly phù hợp, đây là trách nhiệm của lực lượng y tế địa phương.

Thủ tướng lưu ý Bộ Quốc phòng tiến hành tổng rà soát công tác đảm bảo phòng, chống dịch; nghiêm khắc trong thực hiện cách ly các đối tượng, tránh tình trạng cho về sớm đã từng xảy ra; không để xảy ra lây nhiễm trong các địa điểm cách ly tập trung. Xem xét lại công tác canh gác đường mòn, lối mở; tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngành Y tế Quốc phòng, Công an, Ngoại giao tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế cách ly đối với các trường hợp được nhập cảnh vào Việt Nam.

Bộ Thông tin và truyền thông Bộ Y tế ứng dụng công nghệ cao vào truy vết các trường hợp liên quan, có khả năng lây nhiễm, nhất là tại thành phố Đà Nẵng; đồng thời xét nghiêm diện rộng với những trường hợp cụ thể, tránh để tình trạng lây lan trong cộng đồng.

Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố Đà Nẵng cần coi đây là nhiệm vụ chính trị đột xuất; xác định cụ thể các khu vực có khả năng lây nhiễm; nhất là các khu vực mà bệnh nhân 416 đã đến. Các địa phương, Bộ Công an rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, coi đây là những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để tiến hành các biện pháp phù hợp

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế cần thành lập Tổ y tế đặc biệt để hỗ trợ Đà Nẵng tránh để lây lan trong cộng đồng; đồng thời đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế đầy đủ cho công tác phòng, chống dịch.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Cùng với đó là tiếp tục hỗ trợ các chuyên gia, nhà đầu tư, công nhân tay nghề cao nhà ngoại giao nhập cảnh làm việc; tạo điều kiện cho doanh nhân, trí thức người Việt, công dân Việt Nam là học sinh, sinh viên, người già, người đi thăm thân, du lịch hết hạn tại nước ngoài và những trường hợp đặc biệt khác về nước với những biện pháp phù hợp…Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các hướng dẫn về y tế với những biện pháp cụ thể, minh bạch.

Theo Quang Vũ (TTXVN)