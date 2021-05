Tiếp tục rà soát, số người đi từ Bệnh viện K về Hà Tĩnh tăng lên 691

Đến tối ngày 7/5, Hà Tĩnh đã rà soát, lập danh sách được 691 trường hợp từ Bệnh viện K về trên địa bàn. Ngành y tế đang nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và tiến hành việc chỉ định cách ly y tế phù hợp.

Tính đến hết ngày 7/5, Hà Tĩnh có 6 ca dương tính (trong đó 2 ca tái dương tính) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Hiện tình trạng sức khỏe các bệnh nhân ổn định.

6 ca bệnh dương tính với Covid-19 đang được điều trị tại BVĐK khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tiếp tục truy vết, xét nghiệm F1, F2 của 2 bệnh nhân tái dương tính tại Thach Hà, đến chiều tối ngày 7/5, đã có 44/56 F1 và 834 mẫu F2 có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Hiện nay ngành y tế vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 của 2 ca bệnh.

Đặc biệt, ngành y tế đang tập trung quyết liệt rà soát người về từ Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 Kim Chung và Bệnh viện K.

Kết quả cập nhật đến tối ngày 7/5, toàn tỉnh đã rà soát được 14 trường hợp từ Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2 Kim Chung, Hà Nội (5 bệnh nhân và 9 người đi chăm sóc, đến thăm) trở về trên địa bàn. Tất cả các trường hợp này đã được cách ly y tế tại trạm y tế và khu cách ly theo đúng quy định. Kết quả xét nghiệm lần 1 có 5/14 mẫu âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Ngành y tế đang tăng tốc thực hiện truy vết, cách ly đúng quy định đối với các các trường hợp F1, F2.

Ngành y tế cũng đã rà soát được 691 người về từ Bệnh viện K, trong đó 388 bệnh nhân và 303 người nhà. Các trường hợp này đang được lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly tại các cơ sở y tế và khu cách ly phù hợp.

Hương Sơn chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các bệnh nhân, người nhà đến thăm khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 16/4/2021 đến nay về trên địa bàn huyện. Ảnh: Các trường hợp đi về từ Bệnh viện K khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Sơn Châu.

Nhiệm vụ trọng tâm được ngành y tế đặt ra hiện nay là khẩn trương, tăng tốc thực hiện truy vết, cách ly phù hợp, đúng quy định đối với các các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh dương tính; người đến/về từ các địa điểm có dịch đã được Bộ Y tế thông báo. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và quản lý, giám sát chặt chẽ việc cách ly y tế.

Qua rà soát tổng hợp có 72 trường hợp đi từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều về trên địa bàn Hương Sơn. Trung tâm Y tế huyện đang lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 các trường hợp và cách ly tại nhà theo quy định.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, các trường hợp vi phạm biện pháp phòng, chống dịch theo quy định

Thực hiện cách ly y tế các vùng dân cư có ca bệnh dương tính theo đúng quy định, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội. Triển khai bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, gắn với đó là tích cực chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, thiết bị, vật tư để sẵn sàng sử dụng khi có tình huống dịch.

Lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ quy định phòng, chống dịch trong cộng đồng.

Sở Y tế cũng yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chuẩn bị địa điểm, phương án cách ly tập trung trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng sử dụng theo diễn biến dịch bệnh, tuyệt đối không để bị động.

Phúc Quang - Hữu Trung