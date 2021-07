Tối 20/7: Thêm 2.640 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 4.795 ca

Bản tin dịch COVID-19 tối 20/7 của Bộ Y tế cho biết có 2.640 ca mắc, nâng tổng số mắc trong ngày lên 4.795. TP Hồ Chí Minh vẫn có số mắc nhiều nhất với 3.322 ca. Trong ngày có 396 bệnh nhân khỏi

Thông tin các ca mắc mới:

Tính từ 6h đến 18h30 ngày 20/7 có 2.640 ca mắc mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 2.635 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.803), Bình Dương (422), Đồng Nai (82), Đồng Tháp (60), Long An (46), Hà Nội (40), Đà Nẵng (29), Phú Yên (27), Cần Thơ (23), Ninh Thuận (22), Khánh Hòa (15), Bình Thuận (14), Kiên Giang (12), Nghệ An (8 ), Đắk Lắk (8 ), Bắc Ninh (4), Bình Định (3), Hưng Yên (3), Quảng Nam (2), Bạc Liêu (2), Vĩnh Phúc (2), An Giang (2), Kon Tum (2), Gia Lai (1), Bắc Giang (1), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1) trong đó có 477 ca trong cộng đồng.

Tổng trong ngày 20/7 có 4.795 ca mắc mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 4.789 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3322), Bình Dương (578), Đồng Nai (162), Tiền Giang (133), Đồng Tháp (66), Đà Nẵng (61), Khánh Hoà (53), Hà Nội (46), Long An (46), Cần Thơ (45), Vĩnh Long (43), Phú Yên (39), Bến Tre (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (26),

Ninh Thuận (22), Kiên Giang (20), Bình Thuận (14), Hậu Giang (10), Đắk Lắk (10), Vĩnh Phúc (9), An Giang (8 ), Nghệ An (8 ), Bình Phước (6), Bạc Liêu (4), Bắc Ninh (4), Lâm Đồng (3), Quảng Nam (3), Bình Định (3), Hưng Yên (3), Quảng Ngãi (2), Kon Tum (2), Lạng Sơn (1), Gia Lai (1), Bắc Giang (1), Đắk Nông (1) trong đó có 728 ca trong cộng đồng. Kon Tum lần đầu tiên kể từ khi dịch xảy ra đã ghi nhận 2 ca mắc

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Tính đến chiều ngày 20/7, Việt Nam có tổng cộng 62.820 ca mắc, trong đó 60.735 ca trong nước và 2.085 ca nhập cảnh.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 kể từ 27/4 đến nay là 59.165 ca, trong đó có 8.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 11/59 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

Tình hình điều trị

- Ngày 20/7 có 396 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 11.443 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 123 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca

- Tử vong: Hôm nay chưa ghi nhận ca tử vong

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 72.279 xét nghiệm cho 296.067 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.661.532 xét nghiệm cho 12.486.026 lượt người.

Tình hình tiêm chủng: Tổng số liều vắc xin phòng COVID-19 đã được tiêm là 4.305.501 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 3.995.710 liều, tiêm mũi 2 là 309.791 liều.

