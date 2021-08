Tối 25/8: Thêm 12.096 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh 5.294 ca

Bản tin dịch COVID-19 tối 25/8 của Bộ Y tế cho biết có gtheem 12.096 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh đã 5.294 ca. Trong ngày có 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:

Tính từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.096 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 12.093 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (5.294), Bình Dương (4.129), Đồng Nai (618), Long An (460), Tiền Giang (319), Đà Nẵng (162), Khánh Hòa (150), Tây Ninh (119), Bình Thuận (106), Hà Nội (96), Nghệ An (95), Đồng Tháp (93), Cần Thơ (90), Bà Rịa - Vũng Tàu (75), An Giang (50), Đắk Lắk (40), Cà Mau (28), Phú Yên (27), Trà Vinh (24), Kiên Giang (23), Bình Định (18), Hà Tĩnh (15), Quảng Nam (9), Bạc Liêu (7), Bình Phước (7), Ninh Thuận (6), Vĩnh Long (5), Đắk Nông (5), Sơn La (4), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (4), Thanh Hóa (3), Bắc Ninh (3), Thái Bình (2), Quảng Ngãi (2), Quảng Bình (1) trong đó có 7.321 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 667 ca, Bình Dương tăng 501 ca, Đồng Nai giảm 181 ca, Long An tăng 67 ca, Tiền Giang tăng 226 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 381.363 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.879 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 377.245 ca, trong đó có 167.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (190.166), Bình Dương (81.182), Đồng Nai (19.728), Long An (19.046), Tiền Giang (8.155).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19:

- 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 25/8.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 169.921 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 749 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27 ca.

- Ngày 24/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 335 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (266), Bình Dương (31), Long An (16), Đồng Nai (13), Đà Nẵng (3), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Thừa Thiên Huế (1), Tiền Giang (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình COVID-19 trên thế giới tính đến tối 25/8:

- Cả thế giới có 214.172.677 ca nhiễm, trong đó 191.664.291 ca khỏi bệnh; 4.468.961 ca tử vong và 18.039.425 ca đang điều trị (112.870 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 218.119 ca, tử vong tăng 4.967 ca.

- Châu Âu tăng 28.682 ca; Bắc Mỹ tăng 19.991 ca; Nam Mỹ tăng 590 ca; châu Á tăng 162.450 ca; châu Phi tăng 5.350 ca; châu Đại Dương tăng 1.056 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 75.164 ca, trong đó: Indonesia tăng 18.671 ca, Malaysia tăng 22.642 ca, Thái Lan tăng 18.417 ca, Philippines tăng 13.573 ca, Campuchia tăng 428 ca, Lào tăng 952 ca, Singapore tăng 120 ca, Đông Timor tăng 361 ca.

Tình hình xét nghiệm:

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 370.556 xét nghiệm cho 677.016 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 10.370.358 mẫu cho 29.387.170 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19:

Trong ngày 24/8 có 432.460 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 18.095.473 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.056.222 liều, tiêm mũi 2 là 2.039.251 liều.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày:

- Bộ Y tế tham gia Lễ ra mắt văn phòng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tại Đông Nam Á, đặt ở Hà Nội. Văn phòng đặt tại tầng 5 tòa nhà Tung Shing, số 2 Ngô Quyền, Hà Nội- Bộ Y tế ban hành Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em.

- TP. Hồ Chí Minh tổ chức các Trạm Y tế lưu động kết hợp với đội phản ứng nhanh của địa phương để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ F0 khi điều trị tại nhà. Mỗi phường thành lập từ 2-3 trạm y tế lưu động tùy số lượng F0 trên địa bàn. Đến ngày 23/8, đã có tổng số 274/400 trạm y tế lưu động được thành lập.

- Trong các ngày 23 và 24/8, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch của UBND TP. Hồ Chí Minh về thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn Thành phố.

- Tỉnh Hà Tĩnh xây dựng phương án, kịch bản 1.000 ca nhiễm, ước tính có khoảng 460 người triệu chứng vừa và nặng, chuẩn bị 1.000 giường điều trị và 20.000 giường cách ly.

Theo SK&ĐS