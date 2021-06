TP Hà Tĩnh sẽ xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho 20.000 người dân

TP Hà Tĩnh đang chuẩn bị để triển khai lấy 20.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR cho người dân thuộc 8 nhóm đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của tỉnh.

Trưa 15/6, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Tĩnh tổ chức giao ban trực tuyến bàn giải pháp triển khai việc xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR từ nguồn xã hội hóa cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn.

Đến 11h30 phút ngày 15/6, toàn thành phố có 26 ca nhiễm Covid-19 với 386 trường hợp F1 và 1.797 trường hợp F2.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở TP Hà Tĩnh đang được kiểm soát khá tốt; các khu cách ly và khu vực phong tỏa được chốt trực 24/24h, đảm bảo an ninh, an toàn; sinh hoạt, sức khỏe của công dân trong khu cách ly và khu vực phong tỏa được theo dõi thường xuyên.

Cuộc giao ban được tiến hành trực tuyến với các phường, xã.

Tại giao ban trực tuyến, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác triển khai phòng chống dịch ở các địa phương, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng phòng Y tế TP Hà Tĩnh Dương Đăng Ngọc báo cáo tình hình về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, TP Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương chuẩn bị phương án, lực lượng để triển khai việc xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn theo chỉ đạo của tỉnh.

Toàn thành phố sẽ có khoảng 20.000 người dân thuộc 8 đối tượng ưu tiên được xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT- PCR bằng nguồn xã hội hóa.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu yêu cầu tất cả các điểm lấy mẫu xét nghiệm cần phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc phòng dịch.

Phát biểu tại giao ban, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu đề nghị các địa phương tiếp thu và khẩn trương triển khai các phương án để chuẩn bị cho công tác lấy mẫu diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo yếu tố phòng dịch. Trong đó, cần sắp xếp thứ tự theo 8 nhóm đối tượng ưu tiên, nhất là người dân trong khu vực đang phong tỏa, người có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 trong cộng đồng…

Các phường, xã phải lập danh sách người dân, địa điểm lấy mẫu, các lực lượng tham gia, đảm bảo tuyệt đối không tập trung đông người ở khu vực lấy mẫu cùng các biện pháp phòng dịch khác.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tất cả các điểm lấy mẫu xét nghiệm cần phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc phòng dịch, thiết lập lấy mẫu xét nghiệm theo tuyến (1 cửa vào và 1 cửa ra), có phân luồng đối với những người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19 để sàng lọc ngay từ đầu.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị huy động tối đa lực lượng y tế, bố trí công an, quân sự đảm bảo an ninh, an toàn khu vực lấy mẫu xét nghiệm; phát huy tối đa hiệu quả các tổ Covid cộng đồng để kiểm soát tốt hơn nữa, chủ động hơn nữa công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, TP Hà Tĩnh vẫn tiếp tục thực hiện 2 điểm dịch vụ test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho người dân tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và BVĐK thành phố Hà Tĩnh.

