Trao tặng 50 bộ tóc giả cho bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh

50 bộ tóc giả do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam trao tặng sẽ giúp người bệnh bị ung thư ở Hà Tĩnh thêm tự tin và lạc quan để chiến đấu với bệnh tật.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận 50 bộ tóc giả do Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam trao tặng cho các bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại bệnh viện.

Từ năm 2015, thư viện tóc giả do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam khởi xướng được xây dựng trên nhu cầu có thực, giúp người bệnh thêm tự tin và can đảm chiến đấu với ung thư. Chương trình được thực hiện từ nguồn tóc thật do cộng đồng đóng góp, cung cấp miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo bị mất đi mái tóc do hóa trị.

Đại diện Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam trao tặng 50 bộ tóc giả cho thư viện tóc giả của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Những mái tóc giả này được các bệnh nhân sử dụng, khi không còn nhu cầu sẽ trả lại cho thư viện để tiếp tục chuyển đến những bệnh nhân khác đang điều trị. Việc trao tặng các mái tóc giả đã tiếp thêm sự tự tin và lạc quan cho các bệnh nhân ung thư, giúp họ tiếp tục nỗ lực, can đảm chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Trước đó, vào năm 2020, Phòng Công tác xã hội - BVĐK tỉnh cũng đã đón nhận 50 bộ tóc giả do Mạng lưới Ung thư vú trao trao tặng.

Ánh Nguyên