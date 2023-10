Trung tâm Y tế Can Lộc phẫu thuật thành công cho sản phụ bị sa dây rốn ra ngoài

Theo các bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đây là trường hợp cấp cứu sản khoa hiếm gặp, dễ dẫn đến suy thai cấp và tỷ lệ tử vong thai khá cao.

Vào khoảng 7h20' sáng nay (1/10), sản phụ P.T.T (37 tuổi, ở tổ dân phố Tân Vĩnh - thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Can Lộc. Tình trạng sản phụ: thai đủ tháng, sa toàn bộ dây rốn ra ngoài, nhịp tim thai rối loạn, tinh thần hoảng loạn.

Với sự hỗ trợ của kíp mổ, 12 phút sau khi bệnh nhân nhập viện, bé trai 3,5kg đã chào đời an toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đã huy động toàn bộ kíp trực hội chẩn. Ê kíp mổ cũng đã có mặt kịp thời, khẩn trương, tích cực hồi sức tim thai. 12 phút sau khi bệnh nhân nhập viện, bé trai nặng 3,5 kg đã được chào đời an toàn, ca mổ thành công tốt đẹp.

Dự kiến sau 1 tuần, mẹ con chị P.T.T sẽ được xuất viện.

Bác sỹ Nguyễn Phước Chung - Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc chia sẻ: "Sa dây rốn là trường hợp cấp cứu sản khoa hiếm gặp, dẫn đến suy thai cấp và tỷ lệ tử vong con rất cao. Rất may, ê kíp trực của chúng tôi đã xử lý an toàn. Hiện tại, sản phụ đã ổn định tinh thần và sức khoẻ, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến sau sinh".

Anh Thư - Thùy Dương