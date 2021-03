Việt Nam chưa ghi nhận hiện tượng đông máu sau tiêm vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca

GS Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng Ban điều hành Dự án Tiêm chủng mở rộng khẳng định sau 4 ngày tiêm chủng, Việt Nam chưa ghi nhận hiện tượng đông máu sau tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca.

Vì vậy, Việt Nam vẫn triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 của hãng này như kế hoạch và tiếp tục theo dõi chặt các phản ứng sau tiêm.

Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca từ ngày 8/3, đến nay đã tiêm được 1.585 người tại 13 cơ sở của 9 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. HCM, Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai và Long An.

Trong đó đến thời điểm này mới ghi nhận 6 trường hợp phản ứng phản vệ mức độ 2, đều được xử lý kịp thời, hiện sức khoẻ cuả các trường hợp này đã ổn định, còn lại hầu hết các trường hợp khác đều có phản ứng nhẹ sau tiêm như đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, sốt nhẹ...

Vắc xin COVID-19 của AstraZeneca được sử dụng trong tiêm chủng phòng COVID-19 ở nước ta

Một ngày sau tiêm chủng- ngày 9/3, các cán bộ, nhân viên y tế của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Dương - những người ưu tiên thực hiện những mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên cho biết, tất cả đều không bị những biểu hiện sức khoẻ bất thường và thấy vững tâm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Để triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất đến nay của Việt Nam, Bộ Y tế đã và đang triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm đảm bảo kế hoạch tiêm chủng.

Mới đây nhất, ngày 6/3/2021, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và xử trí sốc phản vệ cho nhân viên y tế các tuyến tỉnh, huyện, xã trên cả nước và nhân viên hệ thống tiêm chủng VNVC.

Tại hội nghị tập huấn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lưu ý, phản ứng sau tiêm vắc xin COVID-19 là có thể, vì không vắc xin nào đảm bảo 100% an toàn; có thể xảy ra phản ứng thông thường cho đến phản ứng bất lợi.

Một điểm quan trọng được người đứng đầu ngành Y tế nhấn mạnh tại hội nghị, đây là loại vắc xin phòng COVID-19 lần đầu sử dụng, theo nguyên tắc đảm bảo an toàn tối đa nhất cho người dân. Vì thế, Bộ Y tế trong thời gian qua đã tích cực trao đổi, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn để tổ chức điểm tiêm chủng, buổi tiêm và chiến dịch tiêm một cách an toàn nhất. Do đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tất cả cơ sở y tế tập huấn tiếp tục nghiên cứu sao cho đảm bảo việc tiêm chủng thật an toàn. Bộ trưởng cũng cho biết điểm khác với quốc tế trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở Việt Nam. Đó là, khác với các nước và khác với các quy trình tiêm chủng trước đây, Việt Nam sẽ thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 để đảm bảo an toàn tiêm chủng, dù mất nhiều thời gian hơn.

Do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong quá trình triển khai tiêm chủng lần này, ngoài đảm bảo an toàn tiêm chủng, các địa phương phải tuân thủ nghiêm các quy chuẩn kỹ thuật phòng lây nhiễm SARS-COV-2.

Hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 là ưu tiên cao nhất, Bộ Y tế sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cùng với các địa phương về thực hiện nguyên tắc “4 tại chỗ”, đảm bảo sẵn sàng các phương tiện phòng chống sốc và xử trí kịp thời, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc đúng đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo công bằng trong tiếp cận vắc xin.

Bên cạnh đó, các tuyến thực hiện giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật và rút kinh nghiệm cụ thể, từ đó chia sẻ cho các cán bộ y tế tại các tuyến để triển khai tiêm chủng an toàn, đạt tỷ lệ cao.

Nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn tiêm vắc xin phòng COVID-19

Theo PGS. TS Dương Thị Hồng- Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đây là vắc xin rất mới, các thông tin về tai biến, biến cố bất lợi sau tiêm chủng cũng chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp đầy đủ.

Cũng như tất cả các vắc xin khác, vắc xin này khi đưa vào cơ thể cũng có thể xảy ra phản ứng nghiêm trọng như phản ứng sốc (trong vòng 30 phút sau tiêm hoặc phản ứng quá mẫn muộn trong 1-2 ngày đầu sau tiêm). Cũng vì thế, để đảm bảo cho đợt tiêm chủng này, ngoài các quy định đảm an toàn tiêm chủng, đối tượng tiêm sẽ được khám sàng lọc cẩn thận trước khi tiêm.

Tại các điểm tiêm chủng phải bố trí để đảm bảo giãn cách, bố trí hộp chống sốc, thường xuyên có cán bộ y tế theo dõi sát sức khỏe của các đối tượng được tiêm. Đồng thời, sắp xếp không quá 100 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng.

Người được tiêm vắc xin phải thực hiện nghiêm việc theo dõi 30 phút tại điểm tiêm, theo dõi tại nhà tiếp tục 24h. Đối với trường hợp cấp cứu thực hiện theo đúng hướng dẫn và theo dõi tiếp 24h tại cơ sở y tế.

Theo kế hoạch tiêm chủng, Bộ Y tế cho phép bất kỳ cán bộ tiêm chủng, y tá có thể thực hiện tiêm Adrenaline ngay khi phát hiện người tiêm bị sốc phản vệ.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, nước ta sẽ nhận được 60 triệu liều vắc xin AstraZeneca, trong đó có 30 triệu liều từ chương trình COVAX, 30 triệu liều do Việt Nam đặt mua. Ngay trong tháng 3-4, Việt Nam sẽ nhận được 4,1 triệu liều. AstraZeneca là một trong 3 vắc xin phòng COVID-19 được WHO phê duyệt tiêm chủng diện rộng trong tình huống khẩn cấp. Vắc xin này hiện đã được 50 quốc gia sử dụng.

