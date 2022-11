Virus gây COVID-19 liên tục biến đổi với các biến chủng mới

Tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới hơn 640,6 triệu ca, trên 6,6 triệu ca tử vong. Số ca mắc COVID-19 ghi nhận hằng ngày tại Nhật Bản ngày 15/11 lần đầu tiên trong 2 tháng qua vượt 100.000 ca và nước này đang đối mặt với làn sóng thứ 8 của đại dịch. Nhóm nghiên cứu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản mới đây đã công bố kết quả phân tích phản ứng phụ của vaccine phòng biến thể phụ BA.1 của biến thể Omicron, cho thấy không có nhiều khác biệt so với các tác dụng phụ của vaccine ngừa COVID-19 thông thường. Tại Úc, số ca mắc COVID-19 trung bình ghi nhận hàng ngày trong tuần này đã cao hơn 47% so với tuần trước. Tuy nhiên, số ca vẫn dưới 85% so với mức đỉnh hồi cuối tháng 7.