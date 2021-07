Doanh nghiệp KKT Vũng Áng chủ động các giải pháp phòng cháy, chữa cháy

Song song với nỗ lực sản xuất, phòng dịch, các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tập trung chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy ngay khi bước vào cao điểm nắng nóng.

Bãi tập kết gỗ dăm của Công ty TNHH Tân Trường Phát

Tại Công ty TNHH Tân Trường Phát, bãi dăm gỗ gần 250 nghìn tấn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy. Thời tiết nắng nóng kéo dài cộng với gió phơn Tây Nam thổi mạnh, nếu xuất hiện cháy tại khu vực này sẽ rất khó cho công tác chống cháy.

Để làm tốt công tác phòng cháy, mỗi ngày, tại bãi gỗ dăm của Công ty TNHH Tân Trường Phát đều bố trí 4 công nhân trực 24/24h. Ngoài ra, cuối chiều mỗi ngày, công ty đều giao công nhân tập trung tưới nước làm mát tại khu vực bãi tập kết gỗ dăm.

Công nhân thường xuyên tưới mát khu tập kết gỗ dăm để phòng cháy

Anh Võ Xuân Tuấn - công nhân Công ty TNHH Tân Trường Phát cho biết: “Bãi gỗ dăm là vật liệu rất dễ cháy nên các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được công ty rà soát kỹ lưỡng và luôn trong trạng thái sẵn sàng “kích hoạt”. Từ dụng cụ phòng cháy, giữ mát tại bãi gỗ dăm cho đến quản chế việc sử dụng lửa, thiết bị điện trong công ty đều được kiểm soát nghiêm ngặt, đúng quy định…”.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) đang trong quá trình vận hành hết công suất 2 tổ máy phát điện. Chính vì vậy, tại đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Khu trung tâm điều hành vận hành 2 tổ máy phát điện của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Để đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn lưới điện, Đội PCCC của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng gồm 24 người luôn sẵn sàng ứng trực với các trang thiết bị hiện đại. Tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, công ty luôn duy trì áp suất nước ổn định trong đường ống hệ thống chữa cháy, phục vụ công tác chữa cháy tức thời.

Ngoài ra, công ty còn trang bị 1 xe chữa cháy 5.000 lít nước, 500 lít Foam (dung dịch chữa cháy chuyên dụng).

Cao điểm sản xuất điện cũng đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra cháy nổ luôn thường trực (Ảnh toàn cảnh bên ngoài Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1)

Ông Nguyễn Duy Minh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo sản xuất và đây là cao điểm hoạt động của nhà máy.

Các lực lượng trong nhà máy cùng một lúc phải thực hiện 3 nhiệm vụ, vừa sản xuất, vừa chống dịch và phòng chống cháy nổ. Theo đó, ngay từ đầu cao điểm nắng nóng, bộ phận ứng trực đã kiểm tra, đốc thúc anh em trong đội PCCC của đơn vị tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị, soát xét lại các phương án PCCC, sẵn sàng ứng phó khi tình huống xấu xảy ra…".

Formosa Hà Tĩnh có tổng diện tích hơn 33.000 ha với nhiều công trình có nguy cơ cháy nổ cao (Trong ảnh: Đợt diễn tập PCCC của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh năm 2020)

Với nhiều hạng mục công trình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao như: xưởng lò cao, xưởng luyện cốc, xưởng thiêu kết, xưởng nguyên liệu, xưởng cán nóng, bộ phận luyện thép, bộ phận luyện kim, xưởng vật tư, kho thành phẩm… nên Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) luôn đặc biệt chú trọng đến công tác PCCC.

Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, việc phối hợp diễn tập PCCC không thể thực hiện, Formosa Hà Tĩnh vẫn luôn bố trí 48 người trong Đội PCCC chuyên ngành của công ty, chia làm 4 ca thay nhau trực 24/24h, thường xuyên kiểm tra các thiết bị và công tác PCCC tại các bộ phận có nguy cơ cao.

Được biết, ngoài hệ thống PCCC được trang bị đầy đủ, hiện đại, đảm bảo đúng yêu cầu, đội còn được trang bị 11 xe ô tô, trong đó có 4 xe PCCC, 1 xe chỉ huy, 2 xe cứu thương, 1 xe phòng chống khí độc, 7 tàu lai dắt (được trang bị các phương tiện chữa cháy có thể dùng để chữa cháy khi xảy ra sự cố, 3 xe khách để di tản công nhân khi có cháy xảy ra).

Công ty Formosa Hà Tĩnh thành lập đội PCCC chuyên dụng với 48 thành viên (Trong ảnh: Buổi diễn tập PCCC của Công ty Formosa Hà Tĩnh vào năm 2020)

Không chỉ những doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất lĩnh vực dễ cháy nổ, mà thời điểm này, các đơn vị trên địa bàn KKT Vũng Áng đều đã chủ động triển khai các giải pháp PCCC.

Do dịch bệnh Covid-19 nên mùa nắng nóng năm nay, nhiều doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng không thể triển khai diễn tập phương án PCCC. Mặc dù vậy, lồng ghép trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp thường xuyên quán triệt đến người lao động về việc nâng cao ý thức PCCC.

Các doanh nghiệp KKT Vũng Áng đã chủ động nhiều phương án để đảm bảo sản xuất, an toàn PCCC (Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Tân Trường Phát kiểm tra thiết bị PCCC tại công ty)

Để đảm bảo công tác PCCC, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an TX Kỳ Anh, công an các phường, xã, chính quyền các địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với các đơn vị, doanh nghiệp ở trên địa bàn, đặc biệt là trong KKT Vũng Áng. Trong đó, chú trọng đến các doanh nghiệp trọng điểm có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ cao để kịp thời hướng dẫn khắc phục các hạn chế, thiếu sót và thực hiện nghiêm ngặt công tác tự kiểm tra PCCC tại cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho biết: “Trong thời điểm diễn biến dịch Covid-19 đang khá phức tạp, việc phối hợp diễn tập cũng như kiểm tra trực tiếp công tác PCCC tại từng doanh nghiệp hầu như không thể thực hiện. Tuy vậy, để khắc phục khó khăn trước mắt, chúng tôi vẫn luôn duy trì việc đôn đốc các doanh nghiệp, qua các phương tiện thông tin liên lạc; gửi văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đồng thời nhắc nhở cơ sở chủ động gửi báo cáo tình hình, kết quả tự kiểm tra an toàn PCCC. Bên cạnh đó, tiếp tục hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án chữa cháy theo quy định, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, huấn luyện và trang bị phương tiện chữa cháy đầy đủ theo phương châm 4 tại chỗ”.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn KKT Vũng Áng đã xảy ra 5 vụ cháy và bén cháy, gây thiệt khoảng 50 triệu đồng. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy KKT Vũng Áng đã tiến hành kiểm tra 45 lượt cơ sở, xử phạt 7 trường hợp với số tiền 15,8 triệu đồng; tổ chức 5 lớp huấn luyện nghiệp vụ, 2 lớp tuyên truyền miệng với 500 người tham gia; phối hợp các cơ trở trọng điểm, nguy hiểm cháy nổ cao tổ chức thực tập 5 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Thu Trang