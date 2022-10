Hãy bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào bể như ở Hương Sơn

Nhiều năm nay, việc xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã qua sử dụng được nông dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chú trọng nhằm hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi ảnh hưởng tới môi trường.

Các vỏ chai, bao bì thuốc BVTV cần phải được thu gom và xử lý đúng quy định.

Vỏ chai, bao bì thuốc BVTV là loại rác thải nguy hại, cần phải thu gom và xử lý đúng quy định. Thế nhưng, nhiều năm trước đây, tại xã Sơn Lễ, tình trạng nông dân sử dụng thuốc BVTV thường vứt bừa bãi bao bì ra môi trường, gây ô nhiễm trực tiếp hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe của những người dân.

Để khắc phục tình trạng trên, tháng 2/2019, từ nguồn quỹ của địa phương và sự đóng góp của hội viên, Hội Nông dân xã Sơn Lễ đã triển khai xây dựng bể thu gom rác thải thuốc BVTV trên các cánh đồng của 7 thôn trên toàn xã, giúp bà con nông dân có nơi tập kết rác thải nông nghiệp.

Các bể thu được đặt tại các ngả đường chính dẫn ra khu vực sản xuất nông nghiệp của nông dân.

Ông Nguyễn Quốc Hưng (thôn Trung Lễ, xã Sơn Lễ) cho hay: Từ lúc hội nông dân xã đặt các bể thu gom rác bao bì thuốc BVTV, bà con chúng tôi đã có chỗ bỏ rác an toàn, không còn vứt rác bừa bãi. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở nhau, mỗi lần sử dụng xong thuốc BVTV thì thu gom những rác thải bỏ gọn vào bể để bảo vệ môi trường sống của mình.

“Trên địa bàn toàn xã đã xây dựng, lắp đặt được gần 40 bể thu gom rác thải thuốc BVTV. Bên cạnh việc đó, hội nông dân xã cũng đã tổ chức các cuộc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức và chấp hành việc vứt rác BVTV đúng nơi quy định. Nhờ đó, lượng rác thải BVTV ở các cánh đồng của xã đã giảm đáng kể, ý thức của người dân cũng được nâng lên”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Lễ - Nguyễn Hữu Hiệp thông tin.

Nông dân xã Sơn Trà đặt bể thu gom vỏ thuốc BVTV tại cánh đồng thôn 1.

Tại xã Sơn Trà, việc xây dựng bể thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi bảo vệ môi trường của người dân.

Ông Nguyễn Văn Thọ (thôn 1, xã Sơn Trà) cho biết: Khi được xã trang bị cho các bể thu gom bao bì thuốc BVTV đặt trên các tuyến đường nội đồng nên nông dân chúng tôi đã nâng cao ý thức bỏ vỏ bao bì vào đúng nơi quy định. Hằng tuần, chúng tôi cũng thường xuyên tham gia các buổi dọn dẹp, vệ sinh đồng ruộng, thu gom các rác thải còn sót lại, nhằm đảm bảo cho môi trường sản xuất nông nghiệp được sạch sẽ, an toàn nhất. Nhờ đó, đồng ruộng sạch sẽ và an toàn hơn rất nhiều, chúng tôi cảm thấy yên tâm đi làm đồng.

Bà con nông dân thường xuyên tham gia các buổi dọn dẹp, vệ sinh đồng ruộng, thu gom các rác thải thuốc BVTV.

Bên cạnh việc xây dựng các bể thu gom vỏ bao thuốc BVTV, xã Sơn Trà cũng thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân sử dụng thuốc BVTV hợp lý, an toàn, đảm bảo nguyên tắc “4 đúng”: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng, đúng cách.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Trà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa cho biết: Sau hơn 3 năm triển khai, toàn xã đã xây dựng được 30 bể thu gom vỏ bao thuốc BVTV và rác thải nông nghiệp. Thời gian tới, Hội tiếp tục xây dựng và cho lắp đặt thêm các bể thu gom trên các cánh đồng ở địa phương.

Nông dân xã Sơn Lâm thực hiện nghiêm việc xây dựng bể thu gom bao bì thuốc BVTV, bỏ rác đúng quy định.

Được biết, đến nay, trên toàn huyện Hương Sơn đã xây dựng được hơn 350 bể thu gom bao bì, vỏ hộp thuốc BVTV trên các cánh đồng. Các bể thu gom được đúc sẵn hoặc được xây trực tiếp tại các ngả đường chính dẫn ra khu vực sản xuất nông nghiệp của nông dân, kinh phí để xây một bể chứa từ 250.000 đến 350.000 đồng. Hằng năm, địa phương thu gom bình quân 3 tấn rác bao bì, vỏ hộp thuốc BVTV.

Đến nay, huyện Hương Sơn đã xây dựng được hơn 350 bể thu gom bao bì, vỏ hộp thuốc BVTV trên các cánh đồng.

Quy trình xử lý rác thải thuốc BVTV cũng được người nông dân thực hiện nghiêm túc. Sau khi sử dụng thuốc BVTV, hội viên nông dân bỏ rác thải vào bể thu gom. Hằng tháng, hội nông dân sẽ huy động lực lượng thu gom về tập kết tại bãi rác trung chuyển của xã để HTX môi trường chuyển đi xử lý theo quy định.

Mỗi năm, Hương Sơn thu gom bình quân 3 tấn rác bao bì, vỏ hộp thuốc BVTV. (Ảnh chụp tại xã Sơn Tây).

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Sơn Phan Văn Khanh cho biết: Hiện nay, đa số nông dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc cần thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV một cách an toàn, đúng nơi quy định. Hội cũng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con sử dụng thuốc BVTV tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Đây chính là những cơ sở quan trọng giúp địa phương và bà con cùng hướng đến nền sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục xây dựng, lắp đặt thêm nhiều bể thu gom rác vỏ thuốc BVTV và tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức để hình thành thói quen cho nông dân khi sử dụng thuốc BVTV.

Anh Thùy