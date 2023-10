Anh công bố hợp đồng chế tạo tàu ngầm tấn công trị giá 4,9 tỷ USD

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết "đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp hàng đầu của Anh nhằm thúc đẩy và phát triển các tàu ngầm tấn công mạnh nhất từ trước đến nay từng được Hải quân Anh vận hành”.

Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đã công bố một thỏa thuận trị giá 4 tỷ bảng (khoảng 4,9 tỷ USD) để chế tạo tàu ngầm tấn công.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Đảng Bảo thủ cầm quyền ở thành phố Manchester, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nêu rõ: “Hôm nay, tôi có thể thông báo rằng chúng tôi đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp hàng đầu của Anh nhằm thúc đẩy và phát triển các tàu ngầm tấn công mạnh nhất từ trước đến nay từng được Hải quân Anh vận hành”.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, hợp đồng đóng tàu ngầm trên được trao cho tập đoàn BAE Systems và được coi là một phần của chương trình thực hiện theo khuôn khổ Hiệp ước Đối tác An ninh Tăng cường Ba bên Australia - Anh - Mỹ (AUKUS) để chế tạo tàu ngầm tấn công.

Trước đó, vào tháng Ba vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã công bố chi tiết kế hoạch cung cấp cho Australia các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Theo thỏa thuận, vào đầu những năm 2030, Mỹ sẽ bán cho Australia ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia do công ty General Dynamics chế tạo và có thể là thêm hai chiếc nữa.

Trong giai đoạn thứ hai, Australia và Anh sẽ chế tạo một tàu ngầm trong khuôn khổ AUKUS và Australia sẽ nhận tàu ngầm đầu tiên của mình vào đầu những năm 2040.

Các tàu này sẽ do BAE Systems và Rolls Royce chế tạo. Còn theo tờ The Times, Australia được cho là sẽ mua tàu ngầm do Anh chế tạo, thay vì Mỹ theo Hiệp ước AUKUS vì các tàu nhỏ hơn của Anh dễ vận hành hơn.

Theo Vietnam+