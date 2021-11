Ông Putin cảnh báo NATO về “lằn ranh đỏ” của Nga

Putin cho biết Nga sẽ buộc phải hành động nếu NATO vượt “lằn ranh đỏ” của họ về vấn đề Ukraine, như triển khai hệ thống tên lửa tại đây.

“Nếu một số loại hệ thống tên lửa xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, thời gian bay đến Moskva sẽ là 7-10 phút và xuống còn 5 phút nếu vũ khí siêu vượt âm được triển khai. Trong tình huống đó chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi sẽ phải tạo ra thứ tương tự mối đe dọa và có thể làm điều đó ngay bây giờ”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu qua video tại một diễn đàn đầu tư hôm 30/11.

Putin cho biết Nga vừa thử nghiệm thành công một loại tên lửa siêu vượt âm mới và sẽ đưa vào biên chế đầu năm sau, nói thêm rằng vũ khí này có thời gian bay 5 phút, với tốc độ gấp 9 lần âm thanh.

“Những mối đe dọa như vậy tại Ukraine là lằn ranh đỏ đối với chúng tôi. Nhưng tôi hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Mong rằng ý thức chung, cùng trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng thế giới của chúng ta sẽ thắng thế”, Tổng thống Nga gửi thông điệp đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu qua video tại một diễn đàn đầu tư ở Moskva. Ảnh: Sputnik.

Bình luận của Putin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng vì vấn đề Ukraine. Tình báo Mỹ nhận định Nga đang triển khai 100.000 quân nhân gần biên giới Ukraine. Kiev tuần trước cũng cáo buộc Moskva có thể mở chiến dịch quân sự nhằm vào lãnh thổ nước này đầu năm 2022.

Tuy nhiên, trong thông cáo hôm 22/11, Cục Tình báo Đối ngoại Nga cáo buộc Mỹ “đang dựng lên câu chuyện đáng sợ về những đoàn xe tăng Nga phá nát lãnh thổ Ukraine”. “Mỹ đang gửi thông tin hoàn toàn sai sự thật cho các đồng minh rằng chúng tôi tập trung lực lượng trên lãnh thổ của mình nhằm mở cuộc xâm lược Ukraine”, thông cáo có đoạn.

Theo giải thích từ Moskva, mọi hoạt động điều chuyển lực lượng quân sự trên lãnh thổ Nga đều nhằm phòng thủ. Putin cho biết thêm rằng Nga cũng có những lo ngại chính đáng. “Thực tế là các cuộc diễn tập quy mô lớn đang được tiến hành gần biên giới Nga, bao gồm những hoạt động ngoài kế hoạch như trường hợp gần đây ở Biển Đen”, Tổng thống Nga cho hay, sau khi Mỹ điều nhiều tàu chiến diễn tập ở Biển Đen hồi đầu tháng.

“Vấn đề không nằm ở can thiệp hay không can thiệp, tấn công hay không tấn công, mà là cần hàn gắn các mối quan hệ. Nếu chúng ta nỗ lực vì mục tiêu đó một cách chân thành, không ai sẽ cảm thấy bị đe dọa”, Putin cho biết, nói thêm rằng điều quan trọng là phải xem xét lợi ích an ninh của tất cả các bên.

Quan hệ Nga - Ukraine sụp đổ năm 2014 khi Moskva sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai ở khu vực Donbass. Mỹ định kỳ điều chiến hạm tới Biển Đen để thể hiện ủng hộ Ukraine, trong khi NATO cũng liên tục mở rộng hiện diện sang phía đông bằng các cuộc tập trận và điều lực lượng sát biên giới Nga từ năm 2014.

Theo VNE