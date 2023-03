Quốc gia nào có chi tiêu quốc phòng thấp nhất trong NATO?

Chi tiêu quốc phòng của Slovenia tính theo tỷ lệ GDP thuộc hàng thấp nhất trong NATO.

Binh sĩ Slovenia trong 1 cuộc tập trận bắn đạn thật. Ảnh: slovenia.postsen.com

Tờ Thời báo Slovenia (sloveniatimes.com) dẫn một báo cáo được NATO công bố ngày 22/3 cho biết, Slovenia đã tăng ngân sách quốc phòng nhưng vẫn là một trong những quốc gia NATO có chi tiêu thấp nhất tính theo tỷ lệ GDP trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Theo báo cáo, Slovenia đã phân bổ 734 triệu euro cho quốc phòng, tăng so 640 triệu euro vào năm trước. Con số này chiếm 1,26% GDP của Slovenia, nhưng nó chỉ đánh dấu một sự cải thiện nhẹ so với 1,24% GDP vào năm 2021 do tốc độ tăng trưởng GDP nhanh được ghi nhận vào năm ngoái.

Tuy nhiên, nước này đã vượt mục tiêu 20% trong ngân sách quốc phòng chi cho đầu tư trang thiết bị, với tỷ trọng tăng lên 21,3% so với 15,7% của năm trước.

Slovenia đã đầu tư 3,1% ngân sách quốc phòng vào cơ sở hạ tầng và 22,3% vào các hoạt động chung. Phần lớn ngân sách, 53,3% được chi cho tiền lương của Bộ Quốc phòng Slovenia.

Báo cáo trên của NATO được đưa ra đúng lúc Quốc hội Slovenia đang thảo luận về nghị quyết về phát triển Lực lượng Vũ trang Slovenia cho đến năm 2040. Theo đó, Slovenia sẽ chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2030, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch trước đó.

Sau đó, nghị quyết của Slovenia đã được thông qua với số phiếu áp đảo (55/6). Chính phủ Slovenia cho biết các kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này là kết quả của bối cảnh an ninh đã thay đổi sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo Báo Tin tức