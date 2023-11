Bố vợ Văn Hậu bảnh bao, lái G63 về nhà con rể

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đương nhiên là nhân vật chính trong đám cưới cực đẹp và sang trọng của cặp trai tài, gái sắc. Nhưng bố vợ của anh cũng khiến nhiều người trầm trồ về gu ăn mặc lịch lãm. Một fan hâm mộ còn phải so sánh ông với Iron Man về độ sang chảnh.

Ngày vui của Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vừa tạm thời khép lại. Trong sáng 11/11, chú rể Văn Hậu đã được anh trai đưa từ Thái Bình lên Hà Nội bằng chiếc xe Porsche trị giá 5 tỷ. Tiếp đến, hậu vệ người Thái Bình đã thuê chiếc xe Roll Royce trị giá 50 tỷ đồng để tới nhà cô dâu Doãn Hải My. Lễ vật với 9 tráp được gia đình Văn Hậu mang đến nhà Hải My hỏi cưới cũng rất giá trị. Trong đó, một tráp cưới hoa quả được sắp xếp hình rồng còn có những chi tiết bằng vàng thật 100%.

VIDEO: Toàn cảnh lễ đón dâu

Sau đó, cô dâu và chú rể đi xe Roll Royce về Thái Bình tổ chức đám cưới. Rạp cưới được lắp đặt, thiết kế trên sân vận động làng. Riêng tiền hoa tươi trang trí, Văn Hậu đã chi ra không dưới 1 tỷ đồng. Điều đó đủ thấy độ chịu chơi của hậu vệ này khi làm đám cưới với Hải My. Lễ cưới diễn ra linh đình và sang trọng. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đương nhiên là nhân vật chính. Dẫu vậy, bố vợ của anh cũng khiến nhiều người phải trầm trồ.

Đi ngay phía sau xe Roll Royce 50 tỷ mà Văn Hậu thuê để đưa Hải My về dinh, bố vợ anh cũng lái chiếc xe Mercedes G63 hơn 10 tỷ đồng. Không những thế, khi bước xuống xe, những người ở đám cưới cũng không khỏi trầm trồ bởi phong thái lịch lãm, sang trọng của nhạc phụ Văn Hậu.

Được biết, ông đã mặc bộ suit đến từ thương hiệu cao cấp Dolce & Gabbana, với mức giá ước tính trên dưới cả 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, ngoại hình, cách đeo kính, để râu của nhạc phụ Văn Hậu cũng khiến một fan liên tưởng ông với Tony Stark, diễn viên nổi tiếng thủ vai Iron Man.

Được biết, bố mẹ của Hải My đều là doanh nhân và sở hữu nhiều nhà hàng, quán bar ở vị trí đắc địa tại thủ đô. Bản thân Doãn Hải My cũng thừa hưởng năng khiếu kinh doanh từ bố mẹ. Cô cũng đang điều hành một thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam giới.

Doãn Hải My khá kín tiếng về gia đình. Cô chỉ chia sẻ về cuộc sống riêng trong thời gian tham gia thi hoa hậu: "Tôi rất tự hào và hạnh phúc về gia đình. Tôi may mắn được bố mẹ tạo điều kiện tốt nhất để học tập, rèn luyện bản thân. Bố mẹ cũng ủng hộ mọi quyết định của tôi và trở thành chỗ dựa, đưa ra lời khuyên khi cần”.

Theo bongdaplus