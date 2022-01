Chelsea - Liverpool: Đại chiến tại Stamtford Bridge

Chelsea và Liverpool sẽ phải quyết chiến ở vòng 21 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2021 - 2022, nếu không muôn bị tụt lại quá xa trong cuộc tranh vô địch mùa giải năm nay.

Cả Liverpool và Chelsea sẽ phải rất quyết tâm để bám đuổi Man City trên bảng xếp hạng. Ảnh: DM

Trong khi Manchester City đang một mình cô đơn trên đỉnh bảng xếp hạng thì Chelsea và Liverpool buộc phải chắt chiu từng điểm số để tiếp tục nỗ lực bám đuổi trên hành trình chinh phục chức vô địch.

Chelsea được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch sáng giá nhất trước khi mùa giải khởi tranh. Thầy trò HLV Thomas Tuchel xưng vương với cú đúp danh hiệu Champions League và Siêu Cúp châu Âu mùa trước, lại được bổ sung thêm 2 bản hợp đồng chất lượng mang tên Romelu Lukaku và Saul Niguez. Sau giai đoạn đầu chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng, đội bóng thành London có dấu hiệu hụt hơi và tụt lại phía sau trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch. Trong 4 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã có đến 3 lần chia điểm trước những đội bóng yếu hơn rất nhiều là Brighton, Wolves và Eventon. Lúc này, Chelsea đang xếp ở vị trí thứ 2, nhưng đã bị đội dẫn đầu Manchester City bỏ xa tới 11 điểm.

Chelsea đang gặp phải những rắc rối trong nội bộ. Ảnh: DM

Cách chơi của đội chủ sân Stamtford Bridge hiện tại mang lại nỗi bất an cho người hâm mộ của họ. Hàng thủ từng là niềm tự hào của chiến lược gia người Đức Tuchel đã bộc lộ những lỗ hổng ở mùa giải năm nay, trong khi sự thiếu sắc bén nơi hàng công vẫn là một vấn đề với The Blues. Tuyến giữa của họ liên tiếp thiếu những trụ cột vì nhiều lý do khác nhau.

Cơn bão chấn thương và COVID-19 liên tục càn quét khiến Chelsea rơi vào hoàn cảnh khốn đốn. Trong mùa giải năm nay, nhà cầm quân người Đức hiếm khi có trong tay đội hình mạnh nhất. Ông cố gắng tìm giải pháp chắp vá nhưng không mang đến những sự hiệu quả lâu dài.

Không những vậy, Chelsea lại đang vướng phải vấn đề nội bộ khi bản hợp đồng kỷ lục trong mùa hè của họ là tiền đạo Romelu Lukaku công khai với Sky Italia rằng không hài lòng tại Stamford Bridge. Tiền đạo người Bỉ cũng lên tiếng xin lỗi fan Inter Milan, bày tỏ sự hối hận và muốn quay trở lại.

Cả hai HLV Jurgen Klopp và Thomas Tuchel sẽ phải chứng minh tài lèo lái đội bóng của mình. Ảnh: DM

Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, Chelsea đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Họ liên tục đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc. Nếu không nhanh chóng tìm lại phong độ, đoàn quân của Tuchel sẽ khó mà đuổi kịp Man City.

Cũng giống như Chelsea, Liverpool cũng đang tỏ ra căng sức. Cơn bão chấn thương khiến HLV Jurgen Klopp không có được sự xoay tua hiệu quả, dẫn đến tình trạng khó khăn cho đội bóng.

Ở trận đấu gần nhất với Leicester City, Liverpool mang đến nỗi thất vọng khi phải chịu thất bại và bị đội dẫn đầu Manchester City bỏ xa trên bảng xếp hạng. Lúc này, Quỷ đỏ vùng Merseyside đã tụt xuống vị trí thứ 3 với 41 điểm sau 19 vòng đấu, lần lượt ít hơn Chelsea 1 điểm, và Man City 12 điểm (nhưng thi đấu ít hơn 2 trận).

HLV Klopp đã có 44 trận trong tháng 1 trên mọi đấu trường kể từ ngày dẫn dắt Liverpool. Trong đó, số trận thắng của Liverpool chỉ là 19, trong khi hòa 11 và thua 14 (tỷ lệ không thắng của The Reds trong tháng đầu tiên của năm lên tới 57%).

Liverpool được dự báo có chuyến làm khách đầy khó khăn tới Stamford Bridge. Ảnh: DM

Để tiếp tục nuôi tham vọng bám đuổi Man City, Liverpool buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm trong chuyến hành quân đến Stamford Bridge. Tuy nhiên, đây chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi trong 5 lần đối đầu gần nhất, họ chỉ có thể giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa, và cũng để thua tới 2 lần. Còn tại Stamford Bridge, thầy trò HLV Jurgen Klopp đã bị cầm hòa 4 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, trong 5 lần xa nhà gần nhất ở Premier League, The Kop đã không thắng tới 3 trận.

Nếu Chelsea hay Liverpool không thể giành 3 điểm ở Stamford Bridge lần này thì nguy cơ họ bị Man City nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng là vô cùng lớn.

Trận đại chiến giữa Chelsea và Liverpool ở vòng 21 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 2/1.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Chalobah, Rudiger, Pulisic, Kante, Jorginho, Alonso, Mount, Ziyech, Lukaku

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota, Mane

