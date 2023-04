Cúp Quốc gia 2023: Người lên ngựa, kẻ chia bào

Chiếc Cúp Quốc gia chắc chắn không có giá trị bằng chiếc Cúp V.League. Thậm chí có những thời điểm, một số đội bóng xác định bỏ qua đấu trường Cúp QG để tập trung cho mặt trận chính thức.

Có thể chia sẻ điều này vì không phải đội bóng nào cũng đủ tiềm lực con người và tài chính để đi đến cùng ở cả hai giải đấu. Thời điểm hiện tại, có thể suy nghĩ này vẫn tồn tại, nhưng chắc chắn nó không còn nằm trong đầu số đông.

Câu chuyện bắt đầu từ việc Cúp QG là sự khởi động lại sau quãng nghỉ khá dài. Kế đến, các đội bóng cần những bài kiểm tra thực tế để căn chỉnh lại lực lượng nhằm chuẩn bị cho mặt trận chính. Cuối cùng, Cúp QG không còn là giải đấu đơn thuần, vô thưởng vô phạt mà nó có thể quyết định số phận của những chiếc ghế HLV. Đương nhiên, nhắc đến chuyện này người ta liền nghĩ đến chiếc ghế của HLV Paulo Foiani ở CLB Công an Hà Nội.

Vài ngày qua đã có những đồn đoán, CLB Công an Hà Nội sẽ có thay đổi ở thượng tầng sau khởi đầu khá tệ ở mùa giải năm nay. Nhà cầm quân người Brazil vẫn tại vị, nhưng không ai dám chắc nếu Công an Hà Nội thất bại tại Cúp QG thì ông còn giữ được ghế. Một đội bóng được đầu tư, có thừa tham vọng phải luôn chiến thắng ở mọi mặt trận. Câu chuyện này không chỉ với Công an Hà Nội mà cả những đội bóng như Nam Định, Hà Nội FC, Viettel…

Ở những mức độ khác nhau, ở những hoàn cảnh khác nhau, các đội bóng sẽ có những đánh giá riêng. Nhưng chắc chắn, sẽ rất khó nuốt trôi nếu phải sớm dừng cuộc chơi, bởi Cúp QG đôi khi sẽ trở thành cứu cánh cho mùa giải khó lường. Cho nên những trận đấu tại Cúp QG không những có giá trị mà nó còn có ý nghĩa cho các đội bóng tham gia.

Đã có những người lên ngựa và đã có những kẻ phải chia bào ở loạt trận đầu tiên. Rõ ràng, sự thắng thua ở các trận knock-out đang khiến Cúp QG trở nên đáng xem hơn.

Theo bongdaplus