Đêm ‘kinh điển’ của bóng đá châu Âu

Lịch thi đấu và trực tiếp Vòng 10 Premier League 20g00 Leeds Utd - Arsenal (K+SPORT2) 20g00 Man Utd - Newcastle (K+SPORT1) 20g00 Aston Villa - Chelsea (K+LIFE) 22g30 Liverpool - Man City (K+SPORT1) Vòng 9 Bundesliga 22g30 Union Berlin - Dortmund (ON FOOTBALL) 00g30, ngày 17/10 Bayern Munich - Freiburg (ON FOOTBALL) Vòng 9 VĐQG Tây Ban Nha 21g15 Real Madrid - Barcelona (ON SPORTS NEWS) Vòng 11 Ligue 1 01g45, ngày 17/10 PSG - Marseille (ON SPORTS NEWS)