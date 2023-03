“Derby xứ Nghệ” liệu có xuất hiện tại trận chung kết U17 Quốc gia 2023?

Cả hai đại diện miền Trung là U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) và Sông Lam Nghệ An (SLNA) đều xuất sắc giành quyền vào chơi vòng bán kết Giải Bóng đá U17 Quốc gia 2023. Với việc 2 đội không gặp nhau ở bán kết, người hâm mộ xứ Nghệ đang hy vọng một trận chung kết trong mơ giữa HLHT và SLNA tại mùa giải U17 năm nay.

Chiều nay (19/3), trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sẽ diễn ra lượt trận bán kết Giải Bóng đá U17 Quốc gia 2023. Ngoài Hà Tĩnh, Nghệ An, còn có 2 đội bóng khá mạnh khác, góp mặt tại bán kết là U17 Viettel và chủ nhà PVF.

Theo lịch thi đấu được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, U17 Sông Lam Nghệ An chạm trán U17 Viettel lúc 14h00, còn cặp đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và PVF bắt đầu vào 17h00. Xét về chất lượng chuyên môn mà 4 đội đã thể hiện tại VCK, hứa hẹn 2 cặp bán kết sẽ rất hấp dẫn, kịch tính, cuốn hút người xem.

Khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng của U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đội U17 Sông Lam Nghệ An đang trình diễn phong độ cực cao với mạch trận bất bại kéo dài xuyên suốt từ vòng loại đến vòng chung kết. Những chiến thắng đầy thuyết phục trước các đội bóng mạnh như Hà Nội, Huế và Khánh Hòa chứng minh rằng U17 SLNA là ứng cử viên nặng kí nhất cho danh hiệu vô địch. Đoàn quân của HLV Phan Tiến Hoài đang băng băng tiến về đích và hướng đến chiếc cúp danh giá sau lần lỡ hẹn đáng tiếc khi dừng chân tại bán kết mùa giải U17 Quốc gia 2022. Tuy nhiên, Lê Đình Long Vũ và đồng đội sẽ đụng độ một đối thủ cứng cựa, rất khó chơi là U17 Viettel. Đây là đội bóng nằm ở bảng C (VCK) cùng U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ sở hữu thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, rồi dễ dàng vượt qua U17 Khánh Hòa tại trận tứ kết. Dẫu vậy, bằng thực lực và đẳng cấp vượt trội, nhiều khả năng U17 Sông Lam Nghệ An sẽ là đội đầu tiên cầm trên tay tấm vé vào đá trận chung kết.

U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt khó tiến vào bán kết U17 Quốc gia 2023.

Chủ nhà U17 PVF đang nhận được sự kì vọng sẽ bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch U17 Quốc gia ngay trên đại bản doanh của mình. Dù vậy, muốn chạm đến đỉnh vinh quang, PVF cần phải vượt qua chướng ngại vật mang tên U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đồng đều, một số thành viên từng góp mặt ở đội tuyển U17 Việt Nam như Bùi Hoàng Sơn, Lê Thắng Long, Nguyễn Lê Phát... U17 PVF được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn đội bóng trẻ núi Hồng. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh cũng cho thấy vì sao họ có mặt ở vòng đấu giành cho bốn đội mạnh nhất giải. Tiến bộ qua từng trận một, U17 HLHT là kẻ ngáng đường khó chịu với bất cứ đối thủ nào tại VCK U17 Quốc gia 2023.

Từ tấm vé vớt sau hành trình gian nan, nhờ sự nỗ lực quyết tâm và tinh thần thi đấu quật cường rực lửa không bỏ cuộc, càng vào sâu, các học trò HLV Võ Hoàng khiến mọi đội bóng phải e dè, thận trọng. Không có ngôi sao nổi bật trong đội hình, song, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn thể hiện lối chơi đa dạng với rất nhiều mảng miếng phối hợp ban bật nhỏ nhuyễn, đẹp mắt, cùng khả năng tấn công từ hai cánh mang tính hiệu quả cao. Những chàng trai trẻ núi Hồng còn được tiếp thêm sức mạnh đến từ sự cổ vũ động viên nhiệt thành của đông đảo khán giả quê nhà. Với tâm lí hoàn toàn thoải mái và xác định mỗi trận đấu đều là “chung kết”, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có quyền nghĩ đến việc tạo bất ngờ trước chủ nhà PVF.

U17 Sông Lam Nghệ An là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Ảnh: Chung Lê

Những người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh ngày nay có lẽ vẫn không thể nào quên ký ức ngọt ngào năm 1999 khi U16 Hà Tĩnh xuất sắc vượt qua người anh em U16 SLNA trên sân Vinh để giành chức vô địch Giải Bóng đá U16 Quốc gia.

Thế nhưng, sau đó, Sông Lam Nghệ An đã trở thành lò đào tạo trẻ danh tiếng, tạo thương hiệu trên bản đồ bóng đá Việt Nam với rất nhiều chiếc cúp vàng ở các giải trẻ cấp độ U11, U13 đến U19, U21... Còn bóng đá trẻ Hà Tĩnh lại chìm sâu trong im lặng. Bẵng đi một thời gian dài trầm lặng, không có gì nổi bật thì khoảng 4 năm trở lại đây, bóng đá trẻ Hà Tĩnh đã có những tín hiệu tích cực.

Việc các đội bóng thường xuyên lọt vào VCK U11, U13 và bây giờ là U17 quốc gia đã khẳng định chất lượng đào tạo và tâm huyết từ đội ngũ huấn luyện viên cũng như cầu thủ; góp phần đưa bóng đá trẻ Hà Tĩnh đổi mới, chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới sự phát triển mang tính chiến lược, bền vững.

Khát khao vươn mình của các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Cường

Đã 24 năm trôi qua kể từ ngày 2 đội bóng trẻ Hà Tĩnh, Nghệ An thi đấu với nhau trong một trận chung kết cấp quốc gia, giờ đây, lịch sử rất có thể sẽ tái hiện lại sau lượt trận bán kết Giải Bóng đá U17 Quốc gia 2023 diễn ra vào chiều nay. Vì 2 đội không gặp nhau ở bán kết nên người hâm mộ xứ Nghệ đang rất hy vọng và háo hức mong chờ một trận chung kết trong mơ giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An tại mùa giải U17 năm nay.

Bóng đá không thể nói trước điều gì, kết quả sau cùng phụ thuộc nhiều yếu tố. Ban huấn luyện U17 HLHT không đặt nặng áp lực vì đi đến trận bán kết này xem như đã thành công. Dù vậy, U17 HLHT cần vượt qua sức ép khủng khiếp mà đội chủ nhà PVF tạo ra ở trên sân lẫn khán đài rồi chắt chiu, tận dụng triệt để những cơ hội bởi chưa bao giờ giấc mơ gần đến vậy.

Văn Vũ