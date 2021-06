EURO 2020 từ A đến Z

ĐT Anh chưa từng vô địch EURO; Ronaldo có cơ hội vượt mặt Platini; tiền thưởng cho đội vô địch EURO 2020... tất tần tật những gì bạn cần biết về Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020.

A - Anh: Anh là đại gia duy nhất của bóng đá châu Âu chưa từng lên đỉnh EURO.

B - Bồ Đào Nha: Bồ Đào Nha là quốc gia duy nhất đã lọt vào vòng loại trực tiếp của mọi giải đấu kể từ EURO 1996; họ cũng đã lọt vào bán kết 4/5 lần gần nhất.

C - Cúp Henri Delaunay: Cúp Henri Delaunay có chiều cao 45cm, nặng 2kg, được chế tác từ bạc cao cấp, một hợp kim có thành phần bạc 92,5% và gần như không bị oxy hóa. Nó được một thợ kim hoàn có tên là Chobillon chế tạo và hoàn tác trong thời gian gần một năm. D - Dịch bệnh: EURO 2020 là giải đấu đặc biệt nhất lịch sử bởi diễn ra vào mùa Hè... 2021. Lý do khiến UEFA phải dời giải đấu từ năm 2020 sang 2021 do đại dịch Covid-19 bùng phát. Dù vậy, BTC vẫn không thay đổi tên gọi.

E - EURO: EURO 2020 là VCK thứ 2 có 24 đội tham dự.

F - Foden: Một trong những sao trẻ được kỳ vọng tỏa sáng ở EURO.

G - Glasgow: Là 1 trong 11 thành phố có sân tổ chức các trận đấu tại EURO mùa này. Sân bóng Hampden Park của thành phố này sẽ tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/8.

H - Hà Lan: Sau khi bỏ lỡ EURO 2016 và sau đó là World Cup 2018, Hà Lan cuối cùng đã trở lại với giải đấu lớn là EURO 2020. Tuy nhiên, cơ hội để Hà Lan gây bất ngờ ở giải đấu lần này không nhiều khi họ thiếu vắng sự phục vụ của trung vệ trụ cột Virgil van Dijk.

I - Italia: ĐT Italia và Bỉ là 2 đội cùng có thành tích toàn thắng 10 trận ở vòng loại. Tuy nhiên, thành tích của Bỉ ấn tượng hơn bởi hiệu số bàn thắng bại của họ lên đến +37 (Italia chỉ đạt +33).

J - Joachim Loew: Đây là giải đấu lớn thứ 7 và cuối cùng của Joachim Loew sau 14 năm dẫn dắt ĐT Đức. Dù Đức thành công hay thất bại ở EURO 2020, Loew sẽ ra đi.

K - Khẩu hiệu: Khẩu hiệu của EURO lần này chính là “Live It. For Real”. Khẩu hiệu này để khuyến khích các fan hãy đến sân vận động để tận hưởng không khí sôi nổi của các trận đấu trực tiếp.

L - Linh vật: Linh vật ở EURO lần này là Skillzy. Theo UEFA, đây là một "nhân vật được lấy cảm hứng từ bóng đá đường phố". Skillzy mang hình hài của một vận động viên bóng đá biểu diễn, với những màn trình diễn freestyle ấn tượng.

M - Mbappe: Mbappe đã tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2018 và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Tại EURO 2020 trước mắt, với sự trưởng thành vượt bậc trong 3 năm qua, tiền đạo người Pháp được kỳ vọng sẽ dẫn dắt ĐT Pháp chinh phục chức vô địch châu Âu.

O - Olimpico: Sân Olimpico của Italia sẽ là nơi tổ chức trận khai mạc EURO 2020 với sự góp mặt của Thổ Nhĩ Kỳ và Italia vào ngày 12/6.

P - Phần Lan: Phần Lan là tân binh còn lại (bên cạnh Bắc Macedonia) tham dự EURO 2020. Giống với Bắc Macedonia, họ được dự giải khi thắng ở vòng play-off.

Q - Qatar Airways: Hãng hàng không Qatar Airways là một trong 12 thành viên tài trợ cho VCK EURO 2020.

R - Cristiano Ronaldo: Cristiano Ronaldo và Michel Platini đang có cùng 9 bàn tại các VCK EURO. Nếu Ronaldo ghi bàn ở EURO 2020, anh sẽ vượt qua cựu chủ tịch UEFA.

S - Sergio Ramos: Sergio Ramos là cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất châu Âu với 180 lần cống hiến cho Tây Ban Nha. Đáng tiếc, anh sẽ không có cơ hội gia tăng thành tích ở giải đấu này bị HLV Luis Enrique gạch tên.

T - Thành phố tổ chức EURO 2020: Năm 2020 đánh dấu cột mốc 60 năm ra đời của EURO kể từ lần đầu vào năm 1960. Một sự kiện trọng đại phải có một kỳ EURO xứng tầm. Đó là lý do UEFA không chọn một quốc gia chủ nhà như thường lệ. Ý tưởng ban đầu sẽ có tới 12 thành phố nằm rải rác khắp châu Âu cùng đăng cai ngày hội bóng đá châu lục. Nhưng sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, EURO 2020 sẽ chỉ tổ chức ở 11 địa điểm.

U - Uniforia: Trái bóng sử dụng tại EURO 2020 do adidas sản xuất có tên Uniforia. Một cái tên mang ý nghĩa biểu tượng cho kỳ EURO phá bỏ mọi ranh giới giữa các quốc gia, hướng tới sự đoàn kết trên toàn lục địa. “Uniforia” ghép từ hai chữ “unity” (đồng nhất) và “euphoria” (hưng phấn) nhằm ám chỉ một châu Âu thống nhất và cùng nhau tiến bộ.

V - Vô địch được bao nhiêu tiền thưởng: Đội tuyển nào vô địch EURO 2020 sẽ giành được 10 triệu euro tiền thưởng còn đội á quân thu về 7 triệu euro.

W - We Are The People: Ca khúc chính thức của EURO 2020 là "We Are The People" do Bono (thành viên nhóm U2) cùng ca sỹ The Edge và DJ Martin Garrix phối hợp thực hiện.

Y - Yvon Le Roux: Yvon Le Roux cho đến nay vẫn là cầu thủ duy nhất nhận thẻ đỏ ở chung kết EURO. Đó là ở trận chung kết EURO 1984 khi Pháp thắng Tây Ban Nha với tỷ số 2-0.

Z - Zlatan Ibrahimovic: Ibrahimovic từng cùng Thụy Điển tham dự EURO 2004, 2008, 2012, 2016. Đáng tiếc, lão tướng 39 tuổi sẽ không thể có kỳ EURO thứ 5 do dính chấn thương nghiêm trọng.

