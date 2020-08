Giải U15 Quốc gia: Hà Tĩnh thua đậm SHB Đà Nẵng ở trận cuối lượt đi

Vòng loại Giải Bóng đá U15 Quốc gia năm nay có 25 đội được chia làm 5 bảng. Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An là đơn vị đăng cai tổ chức bảng B với sự góp mặt của chủ nhà Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và Hà Tĩnh. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về để chọn ra 7 đội vượt qua vòng loại (5 đội xếp thứ nhất, 2 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất ở 5 bảng) vào vòng chung kết. Theo lịch thi đấu, thời gian vòng loại từ ngày 24/7 - 16/8; vòng chung kết sẽ diễn ra từ 23/8 - 1/9, địa điểm được xác định sau khi kết thúc vòng loại. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BTC giải đấu quyết định sau khi kết thúc lượt đi vòng loại, Giải Bóng đá U15 Quốc gia sẽ tạm dừng để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham dự giải.