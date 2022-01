Kết quả MU 0-1 Wolves: Quỷ đỏ nhận trái đắng ngày đầu năm mới

Trận đấu muộn nhất vòng 21 Ngoại hạng Anh giữa MU vs Wolves đã kết thúc với chiến thắng lịch sử dành cho các cầu thủ khách, khi lần đầu tiên họ giành trọn 3 điểm ở Old Trafford trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Quỷ đỏ thành Manchester dưới triều đại HLV Ralf Rangnick.

Bước vào trận đấu muộn nhất vòng 21 giải Ngoại hạng Anh, HLV Ralf Rangnick của Man United đã có rất nhiều xáo trộn trong đội hình. Ở hàng thủ, trung vệ đội trưởng Harry Maguire chấn thương đã tạo điều kiện cho Phil Jones có lần đầu tiên tái xuất sân cỏ sau 712 ngày, đồng thời siêu sao Cristiano Ronaldo cũng có lần đầu đeo băng thủ quân của Quỷ đỏ từ năm 2008. Tiền vệ Bruno Fernandes dù đã trở lại sau án treo giò cũng chỉ ngồi trên băng ghế dự bị.

Cách sắp xếp đội hình 4-2-2-2 của HLV Rangnick đã bộc lộ nhiều vấn đề ở những trận đấu gần đây, nhưng chiến lược gia người Đức vẫn không thay đổi ở màn tiếp đón Wolves. Chính điều này khiến 45 phút đầu tiên trên sân Old Trafford chứng kiến sự bế tắc của Man United trong việc triển khai tấn công và rất lóng ngóng ở khâu tổ chức phòng ngự.

Quãng thời gian 20 phút đầu trận, chính đội khách Wolves mới là những người thi đấu nổi bật hơn, liên tục dồn ép Man United và tạo ra nhiều pha bóng sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Daniel Podence, Raul Jimenez, Nelson Semedo và đặc biệt là Ruben Neves đều có cơ hội bắn phá khung thành thủ môn De Gea. Tình huống đáng chú ý nhất là pha vuốt bóng đẳng cấp của Neves ở phút 17 đưa bóng vào đúng góc chữ A nhưng De Gea đã có pha bay người cứu thua xuất thần.

Với Man United, việc bế tắc trong việc triển khai tấn công khiến cả hiệp thi đấu đầu tiên họ chỉ có vỏn vẹn 2 cú dứt điểm, trong đó phải tới phút 25 mới hướng được trái bóng đúng khung thành nhưng Ronaldo không thể thắng được thủ thành Jose Sa. Với màn trình diễn nghèo nàn này, Man United quả thực rất may mắn mới có thể rời sân nghỉ với kết quả hòa không bàn thắng, bởi Wolves ở hiệp 1 có tới 15 cú dứt điểm cùng tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn (53% so với 47%), số lần phạt góc vượt trội (6 so với 0).

Kịch bản ở hiệp 2 không có nhiều thay đổi, khi Man United tiếp tục gặp bế tắc trong việc triển khai tấn công. Chính điều này buộc HLV Rangnick phải có sự thay đổi khi tung Bruno Fernandes vào sân thay Mason Greenwood thi đấu kém hiệu quả. Sự có mặt của cầu thủ người Bồ Đào Nha đã giúp thế trận tấn công của đội chủ nhà khởi sắc hơn rất nhiều.

Phút 67 Nemanja Matic bất ngờ có tình huống dâng lên bên hành lang trái và thực hiện đường trả ngược vào trong vòng cấm để Bruno Fernandes băng vào dứt điểm một chạm rất nhanh nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành Wolves. Hai phút sau, Bruno có đường chuyền phản công cực nhanh cho Ronaldo tăng tốc nhưng cú dứt điểm của thủ quân người Bồ Đào Nha đã đưa bóng đi chệch cột dọc xa.

Tuy nhiên, sự hứng khởi của các cầu thủ chủ nhà chỉ duy trì trong một khoảng thời gian ngắn trước khi trở lại trạng thái bế tắc. Hình ảnh đó trái ngược hoàn toàn so với Wolves, đội bóng đã có một ngày thi đấu lột xác hoàn toàn khi những tình huống lên bóng tấn công của họ luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Phút 75, Romain Saiss thực hiện cú đá phạt hàng rào đẳng cấp hướng trái bóng tìm đúng xà ngang khung thành De Gea. Đến phút 82, từ tình huống tạt bóng của Adama Traore, Phil Jones đánh đầu phá bóng nhưng đến đúng vị trí mà Joao Moutinho đón sẵn bên ngoài vòng cấm. Lão tướng người Bồ Đào Nha khống chế cơ bản bằng bằng gầm giầy trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc vào sát cột dọc xa đánh bại thủ thành De Gea ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Để thua ngay trên sân nhà, Man United hứng chịu thất bại đầu tiên dưới triều đại HLV Rangnick. Kết quả này khiến Quỷ đỏ dậm chân ở vị trí thứ 7 trên BXH với 31 điểm. Trong khi đó, Wolves với chiến thắng này đã vươn lên thứ 8, bám sát ngay phía sau Man United với 3 điểm ít hơn.

Đội hình thi đấu

Man United: De Gea, Wan-Bissaka (Elanga 84"), Varane, Jones, Shaw, Matic, McTominay, Sancho (Rashford 76"), Greenwood (Fernandes 60"), Ronaldo, Cavani

Wolves: Sa, Semedo, Saiss, Kilman, Coady, Marcal, Moutinho, Neves, Trincao (Adama Traore 66"), Jimenez (Fabio Silva 82"), Podence (Dendoncker 86")

Theo bongdaplus