Kịch bản nào để Việt Nam vào tứ kết U20 châu Á?

Thắng cả Australia lẫn Qatar để độc chiếm đỉnh bảng, Việt Nam đang nắm quyền tự quyết, nhưng vẫn có khả năng bị loại nếu thua Iran ở lượt cuối vòng bảng U20 châu Á 2023.

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường (số 8) trong trận gặp Qatar, nơi anh ghi bàn quyết định giúp Việt Nam thắng 2-1 ở bảng B U20 châu Á tối 4/3/2023 trên sân Istiqlol, thành phố Fergana, Uzbekistan. Ảnh: AFC

Việt Nam nắm quyền tự quyết ở bảng B, và sẽ chắc chắn đi tiếp nếu không thua Iran ở lượt cuối lúc 17h thứ Ba 7/3, giờ Hà Nội. Khi đó, thầy trò Hoàng Anh Tuấn cũng chắc suất đầu bảng với ít nhất bảy điểm, và sẽ gặp đội nhì bảng A ở tứ kết.

Việt Nam cũng sẽ đi tiếp trong trường hợp Australia không thắng Qatar ở trận cùng giờ. Khi đó, ngay cả nếu thua Iran với bất cứ tỷ số nào, Việt Nam vẫn vào tứ kết nhưng chỉ với vị trí nhì bảng, và sẽ gặp đội nhất bảng A - nhiều khả năng là chủ nhà Uzbekistan.

Ngoài ra, chỉ còn một trường hợp để Việt Nam đi tiếp, đó là thất bại cách biệt chỉ một bàn, và ghi từ hai bàn trở lên trước Iran, chẳng hạn tỷ số 2-3, 3-4 hay 4-5.

Theo điều lệ giải, khi có nhiều hơn một đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số đối đầu giữa các đội sẽ được xét đến đầu tiên để xác định thứ bậc. Giả sử Australia thắng lượt cuối, còn Việt Nam thua Iran 2-3, ba đội này sẽ cũng được sáu điểm, phải xét tiêu chí đối đầu. Khi đó, ba đội đều ngang nhau ở hai tiêu chí đầu tiên, lần lượt là ba điểm và hiệu số 0. Nhưng Iran sẽ đứng đầu bảng do ghi được nhiều bàn hơn (5 bàn), so với Việt Nam và Australia (cùng 3 bàn). Việt Nam và Australia sẽ phải so đến tiêu chí thứ tư, và thầy trò Hoàng Anh Tuấn đứng trên do thắng Australia khi đối đầu.

Nhưng trong trường hợp thua Iran 0-1, hoặc 1-2, Việt Nam sẽ bị loại bởi ghi được ít bàn hơn khi đối đầu với Iran và Australia. Còn nếu thua cách biệt hai bàn trở lên, Việt Nam sẽ bị loại do hiệu số bàn thắng bại thấp hơn hai đội nói trên.

Các tiêu chí xếp thứ tự các đội bằng điểm ở vòng bảng:

1. Số điểm giành được trong các trận giữa những đội bằng điểm

2. Hiệu số bàn thắng bại trong các trận giữa những đội bằng điểm

3. Số bàn thắng trong các trận giữa những đội bằng điểm

4. Nếu đã áp dụng ba tiêu chí trên, mà vẫn còn hai đội trở lên ngang nhau, ba tiêu chí trên sẽ được áp dụng riêng với những đội đó

5. Nếu các đội vẫn ngang nhau, thành tích tổng thể ở vòng bảng sẽ được áp dụng, là hiệu số bàn thắng bại rồi đến số bàn thắng

6. Đá luân lưu nếu hai đội bằng những tiêu chí trên gặp nhau ở lượt cuối

7. Chỉ số fair-play dựa trên thẻ vàng và thẻ đỏ

8. Bốc thăm

Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với hai trận toàn thắng, 1-0 trước Australia rồi 2-1 trước Qatar . Cả bốn đội trong bảng đều còn cơ hội đi tiếp lẫn nguy cơ bị loại. Tuy nhiên, chỉ Việt Nam và Iran còn quyền tự quyết.

Đội chót bảng Qatar vẫn còn cơ hội vào tứ kết U20 châu Á nếu thắng Australia hai bàn trở lên, còn Việt Nam hạ Iran với bất cứ tỷ số nào.

Nếu thắng ở tứ kết, Việt Nam sẽ giành suất dự U20 World Cup lần thứ hai trong lịch sử, sau năm 2017.

Theo Xuân Bình/VnExpress