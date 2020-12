Lịch thi đấu vòng 12 Ngoại hạng Anh 2020/2021: MU quyết đấu Man City

Theo lịch thi đấu vòng 12 Ngoại hạng Anh 2020/2021, MU quyết đấu với Man City trên sân nhà Old Trafford.

Theo lịch thi đấu vòng 12 Ngoại hạng Anh, trận đấu sớm là cuộc so tài giữa Leeds Utd vs West Ham. Cả hai đội bóng này đều thua ở vòng 11 nên đang muốn tìm niềm vui chiến thắng. Mặc dù Leeds Utd có lợi thế sân nhà, nhưng trước một West Ham đang có phong độ tương đối tốt, sẽ không dễ để tân binh này gây bất ngờ.

Trận đấu được chờ đợi nhất của vòng 12 giải Ngoại hạng Anh 2020/2021 là cuộc so tài giữa MU vs Man City trên sân vận động Old Trafford. Hiện tại, hai đội bóng của thành Manchester đang có phong độ trái ngược hoàn toàn.

MU đại chiến với Man City ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Nếu như Man City đang hồi sinh mạnh mẽ, là một trong hai đội bóng chơi xuất sắc nhất tại vòng bảng cúp C1 châu Âu thì MU sau hai trận thua liên tiếp trước PSG và RB Leipzig đã bị loại khỏi sân chơi danh giá nhất lục địa già. Ở giải Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Solskjaer cũng thi đấu phập phù.

Mặc dù đang có phong độ phập phù, nhưng ở những lần đọ sức gần đây, MU lại chơi khá tốt trước đội bóng cùng thành phố. Thống kê cho thấy, ở 5 lần đối đầu gần nhất, MU giành 3 chiến thắng, 2 trận thua trước đối thủ. Do đó, đây là cơ sở để các cổ động viên MU tin vào một kết quả thuận lợi cho đội chủ nhà.

Một trận đấu khác cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ là cuộc so tài giữa Everton vs Chelsea. Sau chuỗi trận thăng hoa ở đầu mùa giải, Everton đang bị đối thủ bắt bài và dần nhận những kết quả bất lợi. Sau 11 vòng đấu, đội bóng của HLV Ancelotti tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 17 điểm.

Trong khi đó, Chelsea của HLV Lampard lại đang có phong độ rất cao và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Do đó, dù có lợi thế sân nhà, nhưng nếu không có đấu pháp hợp lý, Everton có thể gục ngã trước Chelsea ngay tại thánh địa của mình.

Hai ông lớn khác của bóng đá Anh là Arsenal và Liverpool đều gặp những đối thủ dễ thở ở vòng đấu này là Burnley và Fulham. Nếu như chơi đúng sức, họ sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm.

Các trận đấu còn lại của vòng 12 Ngoại hạng Anh là cuộc đọ sức giữa Wolverhampton - Aston Villa, Newcastle - West Brom, Southampton - Sheffield Utd, Crystal Palace - Tottenham, Leicester City - Brighton.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 12 NGOẠI HẠNG ANH

12/12 03:00 Leeds Utd - West Ham

12/12 19:30 WolveS- Aston Villa

12/12 22:00 Newcastle - West Brom

13/12 00:30 Man Utd - Man City

13/12 03:00 Everton - Chelsea

13/12 19:00 Southampton - Sheffield

13/12 21:15 Crystal Palace - Tottenham

13/12 23:30 Fulham - Liverpool

14/12 02:15 Arsenal - Burnley

14/12 02:15 Leicester City - Brighton

Theo VOV