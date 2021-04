Man City tiến gần ngôi vô địch, Liverpool “nghiền nát” Arsenal

Trận Leicester City vs Man City thuộc vòng 30 giải Ngoại hạng Anh đã kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về các vị khách. Ở trận đấu giữa Arsenal vs Liverpool tại vòng 30 Ngoại hạng Anh 2020/21, đội khách đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Đòi nợ Leicester, Man City tiến gần hơn đến ngôi vô địch

Bàn thắng: Man City: Mendy (58“), Jesus (74”)

Ở trận lượt đi, Leicester City từng tạo ta cú sốc khi đè bẹp Man City tới 5-2 ngay tại Etihad. Tuy nhiên, trong màn tái đấu họ đã không thể một lần nữa tạo ra được bất ngờ trước Man City thể hiện sức mạnh vượt trội.

Sự lấn lướt của Man City được thể hiện rất rõ qua việc trong suốt hiệp đấu thứ nhất họ tạo ra được vô số cơ hội và không để cho đối phương thực hiện pha dứt điểm nào trong suốt 40 phút. Ngay ở phút thứ 5, Fernandinho đã làm tung lưới Leicester City bằng cú sút xa từ ngoài vòng cấm.

Tuy nhiên, trọng tài lại không công nhận bàn thắng khi xác định đồng đội của anh là tiền đạo Aguero đã rơi vào thế việt vị. Đến phút 23, các vị khách lại có phen ăn mừng hụt khi tiền vệ ngôi sao Kevin de Bruyne của họ thực hiện cú sút phạt từ cự ly 25 m đưa bóng đập trúng xà ngang.

Phút 42, tức là ngay sau tình huống Mahrez không thắng được thủ thành Smeichel từ cự ly gần, De Bruyne lại thể hiện đẳng cấp với cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm chệch cột dọc. Tuy để cho Man City áp đảo hoàn toàn, song Leicester cũng khiến đối phương có phen thót tim ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Đón đường chọc khe của Perez, tiền đạo siêu tốc độ Varty đi bóng vượt qua cả thủ thành Ederson và đưa bóng vào khung thành Man City đã bỏ trống. Rất tiếc cho Bầy cáo là bàn thắng của anh không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sau giờ nghỉ, Man City vẫn là những người làm chủ cuộc chơi và sau nhiều đợt hãm thành liên tục đến phút 58 họ cũng khai thông được thế bế tắc của trận đấu. Trong một pha tham gia tấn công, hậu vệ trái Mendy có pha quặt bóng kỹ thuật trước khi cứa lòng bằng chân phải không thuận hạ thủ thành Smeichel. Như vậy là sau khi “tịt ngòi” trong suốt 39 trận đấu đều tiên ở Premier League, Mendy đã ghi 2 bàn trong 6 trận gần nhất của anh tại giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 74 Man City còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa do công của tiền đạo Gabriel Jesus. Ở pha bóng này, cầu thủ vào sân thay người Sterling đã làm tất cả những công việc khó nhất và khi anh căng ngang vào trong thì Jesus chỉ việc đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống.

Bảng tỷ số không được cập nhật thêm lần nào trong những phút còn lại đồng nghĩa với việc trận Leicester vs Man City đã giúp The Citizens kiếm trọn 3 điểm. Với thắng lợi này, Man City vừa đòi nợ được Leicester, vừa gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ 2 là MU lên thành 17 điểm (74 so với 57)

Liverpool “nghiền nát” Arsenal

Ghi bàn Arsenal vs Liverpool

Liverpool: Jota (64“, 82”), Salah (68")

Việc Chelsea đại bại 2-5 trước West Brom ở trận đấu sớm vòng 30 khiến cho Arsenal và đặc biệt là Liverpool rất vui. Nếu Liverpool hay Arsenal có 3 điểm, ngoài việc họ cải thiện vị trí thì khoảng cách với Chelsea sẽ được thu hẹp đáng kể.

Do đó, như mọi khi, Liverpool dù đá sân nhà hay sân khách vẫn nhập cuộc nhanh và lấn át đối thủ. Trong khi ấy, Arsenal là đội chủ nhà nhưng do thiếu vắng nhiều cầu thủ nên lối chơi thiếu gắn kết.

Phút 14, Liverpool có cơ hội đầu tiên khi Fabinho băng lên dứt điểm từ tuyến hai nhưng bóng lại đi sạt cột dọc. Đến phút 35, đội khách có cơ hội rất rõ ràng khi Alexander-Arnold trả ngược rất thuận lợi cho Milner dù không bị ai kèm lại đệm lòng chệch cột dọc đáng tiếc.

Cuối hiệp 1, Arsenal đang trong thế trận lép vế hơn so với Liverpool lại phải chịu tổn thất khi hậu vệ trái Tierney bị đau sau một pha vào bóng với Milner. Bất đắc dĩ, HLV Arteta phải tung Cédric Soares vào sân.

Trước việc Arsenal mất đi một nhân tố quan trọng nơi hàng thủ, HLV Klopp quyết định tăng cường thêm Jota và sự xuất hiện của cầu thủ người Bồ Đào Nha chính là nút thắt giúp Liverpool thắng trận.

Phút 64, Alexander-Arnold tạt bóng chính xác từ cánh phải giúp Jota đánh đầu dũng mãnh trong vòng cấm, mở tỉ số trận đấu. Chỉ 4 phút sau, trung vệ tân binh Gabriel để Salah vượt qua trước khi xỏ háng Leno nâng tỷ số lên 2-0 cho đội The Kop.

Có được 2 bàn dẫn trước, Liverpool càng chơi càng hay còn Arsenal rất ít khi lên được bóng để có cơ hội uy hiếp cầu môn của Alisson. Đến phút 82, Jota hoàn tất cú đúp ở trận này sau tình huống băng vào dứt điểm như búa bổ trong vòng 16m50, qua đó ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool.

Thắng trận, Liverpool có 49 điểm và vươn lên xếp thứ 5 trên BXH Ngoại hạng Anh 2020/21, chỉ kém 2 điểm so với đội đứng thứ 4 Chelsea. Trong khi đó, Arsenal xếp thứ 9 khi có 42 điểm.

Đội hình ra sân Arsenal vs Liverpool

Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Gabriel, Tierney, Ceballos, Partey, Pepe, Odegaard, Aubameyang, Lacazette. Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Thiago, Milner, Salah, Mane, Firmino.

Tổng hợp từ Bongda+