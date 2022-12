Pháp vs Morocco: Cuộc chiến của 2 kẻ từ chối… cầm bóng

Pháp vs Morocco đi tới bán kết World Cup tuy có nhiều điểm khác biệt nhưng lại chia sẻ chung một công thức: Từ chối… cầm nhiều bóng, dù là chủ động hay bị động. Đêm nay, hai đội không thích cầm bóng nhiều như này ai sẽ được chơi theo phong cách sở trường?

Sự thực dụng của ĐT Pháp

Hãy phân tích trận đấu với Anh để nhìn ra sự thực dụng của Pháp. Đó là trận đấu mà số bàn thắng kỳ vọng của Tam sư là 2,69, so với con số 1,41 của Pháp. Người Anh cũng kiểm soát bóng nhiều hơn với 58%, so với 42% của Les Bleus. Anh tung ra nhiều cú dứt điểm hơn (16 so với 8 của Pháp), hưởng nhiều quả phạt góc hơn (5 - 2) và chuyền bóng cũng nhiều hơn (503 - 377).Nghĩa là, thầy trò Gareth Southgate tạo ra thế trận tốt hơn so với Pháp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong mọi trận đấu là tỷ số trên bảng điện tử. Và ở thông số này thì Pháp lại làm tốt hơn, với 2 bàn thắng, trong khi Anh chỉ có 1.

Les Bleus đã thắng trong trận đấu mà hầu hết mọi chỉ số về tấn công thì họ đều thua thiệt đối thủ, ngoại trừ bàn thắng. Đó là chiến thắng mang đậm hình ảnh thực dụng của Pháp ở World Cup 2022. “Chúng tôi biết họ muốn cầm bóng. Chúng tôi chỉ đơn giản là cho họ làm điều họ thích và chờ đợi cơ hội phản công để ghi bàn. Chúng tôi biết cách thích nghi với hoàn cảnh và lối chơi như nào khi không cầm nhiều bóng”, tiền vệ Adrien Rabiot nói sau chiến thắng ở tứ kết.

Thực tế, chẳng phải tới trận gặp Anh, Pháp mới trưng ra bộ mặt thực dụng. Ở trận đấu với Ba Lan tại vòng 1/8 cũng vậy. Quãng thời gian giữa hiệp 1, quyền kiểm soát tuyến giữa thậm chí còn thuộc về Ba Lan. Cũng ở giai đoạn này, Ba Lan tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn và Hugo Lloris đã ít nhất 2 lần phải cứu thua với những pha cản phá xuất sắc. Tuy nhiên, đúng lúc Ba Lan thăng hoa nhất, kiểm soát được tuyến giữa, thì họ lại nhận bàn thua sau tình huống phối hợp của Kylian Mbappe và Olivier Giroud.

Les Bleus hiện là như thế. Họ không cần cầm bóng nhiều, nhưng lại luôn biết cách giải quyết trận đấu bằng chất lượng vượt trội của những ngôi sao trên hàng công. Nói nôm na, Pháp tỏ vẻ như là chịu trận. Nhưng khi đối thủ bắt đầu chủ quan là họ dồn ép được Les Bleus, thì cũng là lúc các ngôi sao trên hàng công của Didier Deschamps ra đòn trừng phạt. Pháp đang thắng và tiến sâu ở World Cup 2022 nhờ khác biệt được tạo ra từ các khoảnh khắc toả sáng của cá nhân, chứ không phải nhờ sự lấn lướt về thế trận.

Từ đầu World Cup 2022, vị trí trung bình của đội hình ra sân của Pháp khi có bóng chỉ là 40m so với khung thành đội nhà. Trong khi đó, những đội như Đức, Tây Ban Nha đẩy đội hình cao hơn 10%. Cần biết, cách chơi như này của Pháp cũng không mới mẻ gì. Tại World Cup 2018, họ cũng chơi thực dụng như thế và thời gian kiểm soát bóng trung bình của Les Bleus trên đất Nga chỉ là 48%.Deschamps từng bị chỉ trích là lãng phí dàn sao thượng thặng của Pháp trên hàng công, khi từ chối kiểm soát bóng, kiểm soát tuyến giữa. Nhưng khi World Cup 2018 kết thúc, ông mang về cho Les Bleus chức vô địch thế giới thứ 2 trong lịch sử. Thế là chẳng ai động vào Deschamps được nữa. Pháp năm nay cũng đang chơi thứ bóng đá tương tự và lối chơi này đang giúp Les Bleus đi đúng hướng trên con đường bảo vệ cúp vàng.

Nhìn rộng hơn, không ngạc nhiên khi Deschamps dù sở hữu đội hình có nhiều ngôi sao tấn công, nhưng ông lại xây dựng một lối chơi thực dụng cho Pháp. Bởi bản thân Deschamps vốn là một tiền vệ phòng ngự, thành viên của đội hình Les Bleus vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Trong 2 giải đấu đó, trận thắng duy nhất ở vòng knock-out mà Pháp thắng đối thủ nhiều hơn 1 bàn cách biệt là chiến thắng 3-0 trước Brazil ở trận chung kết.

Morocco cũng từ chối kiểm soát bóng

Điều đặc biệt ở trận bán kết này là Pháp sẽ phải đối đầu một Morocco có lối chơi tương tự. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình/trận của Morocco từ đầu World Cup 2022 chỉ là 32%. Họ chính là đội kiểm soát bóng ít thứ 2 giải đấu, chỉ hơn mỗi Costa Rica. Đó là con số chỉ ra Morocco thậm chí còn chơi phòng ngự triệt để hơn cả Pháp.

Tuy nhiên, cũng như Les Bleus, Morocco không phòng ngự tiêu cực. Họ lùi sâu đội hình, tạo ra 2 lớp phòng ngự vững chắc với khả năng giữ cự ly đội hình, giữ cự ly giữa các vị trí trên sân cực tốt. Và mỗi khi chiếm lại bóng, Morocco luôn có xu hướng sẵn sàng triển khai tấn công nhờ tốc độ và kỹ thuật của cặp tiền đạo cánh Hakim Ziyech và Sofiane Boufal.

Đêm nay sẽ là cuộc chiến của 2 kẻ từ chối… cầm bóng. Liệu đội bóng nào sẽ được chơi theo phong cách yêu thích? Pháp chắc chắn sẽ phải tấn công nhiều hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và điều gì sẽ xảy ra khi họ phải từ bỏ cách chơi sở trường?

Giroud càng chạm bóng ít, càng nguy hiểmTrong trận gặp Anh tại tứ kết, Olivier Giroud chỉ chạm bóng vỏn vẹn 23 lần. Tuy nhiên, anh vẫn là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Pháp. “Chúng tôi hiểu mình luôn rất nguy hiểm ở những pha phản công. Điều quan trọng luôn là những chi tiết. Chúng tôi hiệu quả hơn so với đối thủ ở vòng 16m50”, Giroud khẳng định.

