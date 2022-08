Quang Hải đã chơi thế nào trước Le Havre?

Sau khi đá chính cho FC Pau ở trận gặp Dijon, Quang Hải tiếp tục được trao cơ hội đá chính khi đối đầu chủ nhà Le Havre. Tiền vệ số 19 chơi 63 phút trước khi rời sân.

Quang Hải tiếp tục được HLV Tholot xếp đá hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1. Anh chơi tốt hơn trận đá chính trước đó gặp Dijon (hòa 0-0).

Về tổng thể, FC Pau lép vế hơn so với chủ nhà Le Havre. Đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn FC Pau (59% so với 41%), dứt điểm nhiều hơn họ (10 cú sút so với 6 của FC Pau), hưởng phạt góc cũng nhiều hơn họ (8 so với 2 của FC Pau). Le Havre mở tỷ số trước và FC Pau gỡ hòa 1-1 sau khi Quang Hải rời sân.

Pau FC đã giành 1 điểm trên sân Le Havre

Trước đối thủ mạnh hơn, lại phải đá sân khách, một mình Quang Hải không thể tạo khác biệt nhưng những nỗ lực của anh vẫn rất đáng ghi nhận.

Tiền vệ số 19 được chuyên trang thống kê uy tín Sofascore chấm điểm 6,7/10, cao điểm hơn 4 đồng đội khác trong đội hình xuất phát của FC Pau trong đó có trung phong số 9 Mayron George (chỉ được 6,5 điểm).

Trong 63 phút thi đấu, Quang Hải có 20 pha chạm bóng, thực hiện 14 đường chuyền trong đó 10 đường chuyền chính xác (đạt tỷ lệ 71%). Quang Hải có 1 đường chuyền quan trọng tạo cơ hội cho đồng đội, có 1 quả căng ngang và 2 đường chuyền dài đều chính xác. Ngoài ra, Quang Hải còn có 3 lần thắng trong đầu tay đôi trong đó có 2 lần tranh chấp bóng bổng và 1 lần bóng sệt, có 2 lần cắt bóng thành công.

Quang Hải tiếp tục đá chính cho FC Pau trong trận hòa Le Havre 1-1

Ở trận đá chính trước đó gặp Dijon, Quang Hải có 13 đường chuyền nhưng chỉ 6 trong số đó là chính xác (tỷ lệ 46%). Trước Le Havre, Quang Hải chuyền chính xác 10/14 lần (tỷ lệ 71%). Rõ ràng, chất lượng đường chuyền của Quang Hải đã tốt hơn nhiều. Đây là chỉ dấu cho thấy Quang Hải chơi tốt hơn so với trận trước dù trận gặp Le Havre cũng mới là trận chính thức thứ 3 anh ra sân cho FC Pau và là trận thứ 2 anh đá chính cho đội này ở giải hạng Nhì của Pháp.

Ở vòng đấu thứ 4 của giải hạng Nhì Pháp, FC Pau tiếp Sochaux trên sân nhà. Quang Hải vẫn có hi vọng được đá chính sau những màn trình diễn khá tích cực ở 3 vòng đấu đầu tiên.

