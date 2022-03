Salah giúp Ai Cập đến gần World Cup

Mohamed Salah góp công ở bàn duy nhất, giúp Ai Cập thắng Senegal của Sadio Mane 1-0 ở lượt đi play-off World Cup 2022.

Ai Cập từng thua Senegal ở loạt luân lưu chung kết CAN 2022 cách đây chưa đầy hai tháng. Do đó, Salah và đồng đội rất quyết tâm phục thù khi tiếp đối thủ tại Cairo. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ai Cập chủ động tấn công và sớm mở tỷ số nhờ một pha bóng có phần may mắn.

Salah vui mừng sau khi giúp Ai Cập mở tỷ số. Ảnh: AFP.

Từ đường phất bóng vào vòng cấm của Amr Al-Sulaya, các hậu vệ Senegal chững lại bởi pha bật nhảy của Mostafa Mohamed. Salah âm thầm di chuyển ra sau lưng hàng thủ đối phương để đón bóng. Cú sút trong tư thế xoay lưng lại khung thành của tiền đạo Liverpool chạm tay Edouard Mendy, dội xà. Tuy nhiên, bóng bật trúng người Saliou Ciss khi nảy ra rồi đi vào lưới.

Không có bàn nào được ghi thêm trong thời gian còn lại. Ai Cập và Senegal cống hiến một trận đấu ngang tài ngang sức, tương tự chung kết CAN - trận đấu có kết quả 0-0. Senegal nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (56%) và dứt điểm nhiều hơn đối thủ một lần (13 so với 12) trong đó có ba lần trúng đích. Nhưng họ không thể khoan thủng hàng thủ đội chủ nhà.

Mane chơi tự do trên hàng công Senegal và là trung tâm trong lối chơi của đội khách. Anh có cơ hội cuối hiệp một nhưng pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm bị thủ thành Mohamed El Shenawi cản phá. Ai Cập đáp trả bằng pha đánh đầu vọt xà của Mahmoud El Wensh.

El Shenawi thêm một lần từ chối pha đánh đầu của Mane trong hiệp hai. Bên cạnh tiền đạo Liverpool, Ismaila Sarr cũng là ngòi nổ nguy hiểm bên phía Senegal, khiến hàng thủ Ai Cập gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tấn công nhiều mà không ghi bàn, Senegal suýt thua thêm ở cuối trận nếu tiền đạo vào thay người của Ai Cập Omar Marmoush dứt điểm chính xác hơn.

Ai Cập là đội chủ nhà duy nhất thắng lượt đi play-off World Cup 2022 khu vực châu Phi. Ở một trận khác, Cameroon thua Algeria 0-1 bởi bàn thắng của tiền đạo Islam Slimani trong khi Mali nhận kết quả tương tự trước Tunisia bởi pha phản lưới của Moussa Sissako. Trận Ghana - Nigeria có kết quả hòa 0-0 còn CH Congo hòa Morocco 1-1.

Hai đội sẽ đá lượt về vào ngày 29/3, trên sân Me Abdoulaye Wade.

