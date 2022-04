Sân Anfield bị đập phá sau trận Liverpool đánh bại Everton

Trong ngày Everton để thua Liverpool 0-2 vào đêm qua (vòng 34 Premier League 2021/22), các CĐV đội khách đã không giữ được sự bình tĩnh nên có những hành động xấu xỉ gây thiệt hại cho đội chủ sân Anfield.

Everton hiện có phong độ không tốt khi họ chỉ thắng 1 và thua đến 3 trước chuyến làm khách tới sào huyệt của Liverpool. Ở trận derby vùng Merseside vừa rồi, họ đã nỗ lực cầm chân “Lữ đoàn đỏ” đến phút 62, nhưng rút cục vẫn phải ra về với 2 bàn tay trắng khi lần lượt để cho Robertson và Origi chọc thủng lưới.

Chứng kiến đội bóng con cưng của mình để thua 2 bàn không gỡ, một số CĐV quá khích của Everton đã trút cơn thịnh nộ bằng cách đập phá các trang thiết bị ở sân Anfield.

Theo những hình ảnh được giới truyền thông ghi lại thì họ không chỉ làm đứt dây điện, chọc thủng trần nhà mà còn làm vỡ màn hình một chiếc TV cỡ lớn.

Hiện chưa rõ những kẻ phá hoại đã bị bắt và truy tố hay chưa, nhưng có một điều chắc chắn là hình cảnh các CĐV Everton đã trở nên xấu xí rất nhiều. Những gì vừa diễn ra đương nhiên khiến sự kình địch giữa Liverpool và gã hàng xóm vùng Merseysider vốn đã lớn lại càng tăng lên gấp bội.

Với việc vừa trắng tay trước Liverpool, đội bóng của HLV Frank Lampard không chắc có thể trụ lại sân chơi số 1 xứ sở sương mù khi mùa giải 2021/22 kết thúc. Họ hiện xếp ở vị trí thứ 18 trên BXH, cách khu vực an toàn 2 điểm (29 so với 31) nhưng đá ít hơn đội xếp ngay trên là Burnley 1 trận (32 so với 33).

Theo bongdaplus