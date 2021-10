Tuyển thủ Việt Nam sung sức chờ đấu đội tuyển Trung Quốc

Văn Thanh không bị chấn thương nặng như lo ngại và các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam sung sức ở buổi tập thứ hai tại UAE, đẩy cao khối lượng vận động để sẵn sàng cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7/10 tới.

Nguồn ảnh: VFF

Những mối lo lắng về tình trạng sức khỏe cũng như thể lực của hậu vệ cánh phải Vũ Văn Thanh đã được gỡ bỏ khi cầu thủ của HAGL trở lại sân tập tối 2/10 dù đã bị đau một ngày trước đó.

Văn Thanh trở lại đồng nghĩa với việc những cầu thủ mà HLV Park Hang Seo mang sang UAE chuẩn bị cho hai trận đấu với đội tuyển Trung Quốc (7/10) và đội Oman (12/10) hoàn toàn khỏe mạnh.

Đó cũng chính là lý do khiến Ban huấn luyện đẩy cao khối lượng vận động cho toàn đội khi mà trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc.

Văn Thanh trở lại tập luyện bình thường tối 2/10.Ảnh: Nhật Đoàn/VFF

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy cho biết dù phải đối diện với những đối thủ rất mạnh ở tầm châu lục nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ nỗ lực hết sức để giành được kết quả tốt nhất.

Theo chia sẻ của Hồng Duy, sự chuẩn bị của đội tuyển cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc cũng không có nhiều khác biệt so với hai trận đấu vừa qua, toàn đội vẫn cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất như yêu cầu của BHL.

Về mục tiêu đặt ra trong trận đấu tới, Hồng Duy khẳng định: “Chúng tôi đã được BHL phân tích về đối thủ Trung Quốc. Họ là đội bóng mạnh nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm và nỗ lực để giành chiến thắng”.

Hiện tại, thời tiết UAE đã trở nên dễ chịu hơn nhiều so với hồi tháng 6 khi đội tuyển Việt Nam thi đấu 3 trận còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 30 độ C và cao nhất cũng không quá 36 độ C.

Đó cũng chính là lý do UAE lựa chọn thời điểm này để tăng cường các hoạt động đón du khách từ khắp nơi trên thế giới cũng như tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, kinh tế, xã hội, điển hình là Triển lãm thế giới EXPO 2020 khai mạc tại Dubai hôm 30/9, đón tiếp sự tham dự của khoảng 3000 khán giả và dự kiến sẽ thu hút khoảng 25 triệu du khách đến tìm kiếm cơ hội kết nối kinh doanh và tham quan.

Do đã có kinh nghiệm tập luyện và thi đấu trong khoảng thời gian nắng nóng cao điểm của UAE nên các cầu thủ đội tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để làm quen trở lại với điều kiện thời tiết tại đây.

Khác với sự nhẹ nhàng ở buổi tập đầu tiên, buổi tập tối 2/10 đã diễn ra với cường độ khá cao và kéo dài tới gần 2 giờ đồng hồ, mục đích là để giải phóng sức ỳ cho các cầu thủ và đấy thể lực lên ngưỡng cao nhất cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7/10 tới.

Những nội dung về kỹ chiến thuật cũng được rèn giũa ở từng chi tiết nhỏ, qua đó cố gắng có thể giảm thiểu những sai sót trong lối chơi của đội.

Điều đáng mừng là tất cả các cầu thủ đều tỏ ra sung sức và hoàn thành tốt giáo án của BHL và không có bất kỳ chấn thương đáng tiếc nào xảy ra.

Tin liên quan: Đặng Văn Lâm mất thêm 6 trận ở vòng loại World Cup 2022 Thủ môn Đặng Văn Lâm được kết luận chấn thương khớp vai, phải nghỉ 4 tháng. Anh sẽ phải lỡ hẹn với 6 trận đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Theo TT&VH/VFF