V.League 1-2023: Cơ hội bứt phá của các đội bóng tại vòng 9

Vòng 9 Giải vô địch Bóng đá Quốc gia Night Wolf V.League 1-2023 diễn ra trong ba ngày (26 - 28/5). Khi giai đoạn 1 của V.League 1-2023 đã đi được hơn nửa chặng đường, cuộc đua tranh điểm số, tách tốp đầu - cuối bảng xếp hạng của các câu lạc bộ diễn ra ngày càng gay cấn, hấp dẫn.

Tuấn Hải (số 9) ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Hà Nội, tối 22/5/2023, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) diễn ra trận đấu giữa 2 đội CLB Hà Nội (áo tím) và SHB Đà Nẵng (áo cam). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đua tranh vị trí nhóm giữa

Trận đấu mở đầu vòng 9 diễn ra lúc 18 giờ ngày 26/5. Trên Sân vận động Quy Nhơn (Bình Định), Câu lạc bộ Topenland Bình Định gặp Thép Xanh Nam Định. Cả hai đội đang cùng có 13 điểm sau 8 vòng đấu sẽ cùng so tài với quyết tâm giành điểm để vượt lên tốp đầu bảng xếp hạng. Mùa giải năm nay, cả hai Câu lạc bộ Bình Định và Nam Định đều đã từng dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng sau đó lại rơi khỏi tốp 3 khi không giữ được phong độ thi đấu.

Topenland Bình Định có lợi thế khi thi đấu trên sân nhà và thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nung nấu quyết tâm giành chiến thắng để gỡ lại trận thua cuộc ở vòng 8. Do thiếu vắng cầu thủ trụ cột, Câu lạc bộ Nam Định liên tục bị các đối thủ yếu hơn cầm chân, dẫn đến tụt hạng. Cuộc so tài “kẻ 8 lạng, người nửa cân” giữa Bình Định - Nam Định chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá. Hai trận đấu tiếp theo cùng diễn ra lúc 19 giờ 15 phút.

Trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang có 14 điểm, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, nuôi hy vọng giành thêm 3 điểm trong trận gặp Sông Lam Nghệ An. Những vòng đấu vừa qua, phong độ của các cầu thủ xứ Nghệ giảm sút, cùng những vướng mắc ngoài chuyên môn khiến đội bóng này liên tục vấp phải khó khăn, làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức thi đấu của các cầu thủ. Về thực lực hiện tại, Công an Hà Nội đang chiếm ưu thế hơn nên trận đấu sắp tới, Sông Lam Nghệ An sẽ phải nỗ lực nếu muốn có điểm trên sân khách.

Trên sân Lạch Tray, Câu lạc bộ Hải Phòng gặp Khánh Hòa. Khánh Hòa hơn Hải Phòng 2 điểm nhưng khoảng cách giữa hai đội là 3 bậc trên bảng xếp hạng. Điều này cho thấy cuộc đua tranh trong nhóm 6 đội giữa bảng xếp hạng đang rất gay cấn. Khoảng cách giữa Hải Phòng và đội tiếp theo trên bảng xếp hạng là 4 điểm. Như vậy, Hải Phòng sẽ không bị tụt hạng nhưng chắc chắn, thầy trò Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ cố gắng lấy trọn 3 điểm từ tân binh Khánh Hòa để cải thiện vị trí xếp hạng.

Khó khăn của đương kim vô địch Vòng 9, ba cầu thủ trụ cột dính án “treo giò” là Khắc Ngọc (Nam Định FC) của Lê Trung Hiếu (Hải Phòng FC) và Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC). Trong đó, Văn Quyết đang phải thi hành quyết định kỷ luật bị treo giò 8 trận liên tiếp khiến Câu lạc bộ Hà Nội chịu tổn thất nặng nề.

Bên cạnh đó, tin kém vui cho Hà Nội là tiền vệ Nguyễn Văn Trường sẽ không thể ra sân thi đấu do dính chấn thương ở chân. Lượt đấu này, Câu lạc bộ Hà Nội sẽ làm khách trên sân Gò Đậu (Bình Dương) vào 17 giờ ngày 27/5. Hà Nội FC đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, có 15 điểm trong khi Bình Dương đứng thứ 13 với 4 điểm. Sau 8 vòng đấu, thay hai huấn luyện viên, Becamex Bình Dương chưa biết đến mùi chiến thắng ở mùa giải này...

Hai trận đấu còn lại trong ngày 27/5 diễn ra cùng thời điểm 18 giờ. Trên sân Hà Tĩnh, Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (10 điểm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng) gặp đội cuối bảng Thành phố Hồ Chí Minh. Chơi trên cơ và có phong độ tốt hơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhiều khả năng sẽ giành 3 điểm trên sân nhà và củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Trận đấu còn lại diễn ra trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng gặp Hoàng Anh Gia Lai được dự báo sẽ gay cấn bởi hai đội đều đang khao khát chiến thắng.

Trận đấu khép lại vòng 9 V.League 1-2023 được nhận định là trận cầu tâm điểm diễn ra lúc 19 giờ 15 phút trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) tối 28/5. Đội bóng bất bại sau 8 vòng - Đông Á Thanh Hóa sẽ làm khách trên sân của Câu lạc bộ Viettel. Có đến 5 chiến thắng sau 8 vòng, thầy trò Huấn luyện viên Velizar Popov đang sở hữu 18 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng.

Mới đây, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Ban Tổ chức Giải Night Wolf V.League 1-2023 đã công bố các giải thưởng của tháng 4/2023, trong đó Đội bóng xứ Thanh ẵm liền ba danh hiệu. Đông Á Thanh Hóa là Câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 4; nhà cầm quân người Bulgaria Velizar Popov giành giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 4; tiền đạo Paulo Conrado, chân sút người Brazil đã có 4 bàn thắng sau 8 vòng là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4.

Tuy nhiên, đội hình của Câu lạc bộ Viettel đã được tăng cường hàng công với sự góp mặt của chân sút sinh năm 1994 - tiền đạo Mohamed Essam. Vừa có chiến thắng 1-0 trước Bình Định, thầy trò Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sẽ chuẩn bị tinh thần và đội hình tốt nhất, sẵn sàng cản bước tiến của Đông Á Thanh Hóa tại vòng 9 V.League 1-2023.

Theo Tin tức