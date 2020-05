Văn Hậu, Hùng Dũng có thắng được Quang Hải ở Quả bóng Vàng?

Chấn thương của Nguyễn Quang Hải tại SEA Games 2019 tạo cơ hội cho những người đồng đội vượt qua anh trong đêm Gala Quả bóng Vàng Việt Nam sắp diễn ra tối 26/5.

Năm cầu thủ có tên trong danh sách bình chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 là Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Văn Quyết. 4 trong 5 cái tên này đến từ CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô năm ngoái đã vào tới chung kết liên khu vực AFC Cup, vô địch V.League, giành Cúp quốc gia và mới giành thêm Siêu cúp Quốc gia hồi đầu năm.

Hùng Dũng (phải) ăn mừng với Quang Hải sau trận chung kết SEA Games 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Từng ấy danh hiệu giúp họ có lợi thế hơn hẳn so với người còn lại trong danh sách là Trọng Hoàng. Do lùm xùm chuyển nhượng hồi đầu mùa, hậu vệ phải của tuyển Việt Nam chỉ chơi 12 trận cho Viettel tại V.League, không đá các giải châu Á và chỉ về thứ 6 chung cuộc cùng đội bóng chủ quản. Thành tích hạn chế ở cấp CLB khiến Trọng Hoàng thất thế so với 4 người còn lại dù anh chơi rất tốt tại tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam ở SEA Games.

Ngược lại với Trọng Hoàng, Văn Quyết đã giành đủ mọi vinh quang ở CLB Hà Nội trên mọi mặt trận. Anh suýt nữa cũng giành giải Cầu thủ hay nhất V.League 2019. Tuy nhiên, việc không được gọi lên đội tuyển khiến Quyết vắng mặt ở Asian Cup, vòng loại World Cup, King’s Cup... Anh cũng không có cơ hội tại SEA Games. Do Quả bóng Vàng luôn ưu tiên thành tích ở cấp đội tuyển, Văn Quyết không có cơ hội cho danh hiệu này.

Loại Văn Quyết, Trọng Hoàng, Quả bóng Vàng vì thế chỉ còn là cuộc đua tay ba giữa Văn Hậu, Hùng Dũng và Quang Hải.

So với 2 người đồng đội, Văn Hậu có ba vấn đề. Thứ nhất, từ khi Vũ Như Thành giành Quả bóng Bạc 2008, chưa có thêm hậu vệ nào vào top 3 Quả bóng Vàng. Điều đó cho thấy bất lợi của hậu vệ so với các tiền vệ và tiền vệ công, những vị trí vốn tạo ra ảnh hưởng lớn hơn lên lối chơi tập thể của đội tuyển.

Thứ hai, Văn Hậu rời Việt Nam hồi tháng 9/2019. Anh không góp mặt trong giai đoạn quyết định mùa giải của CLB Hà Nội ở các đấu trường. Việc phải ngồi ngoài tại Heerenveen cũng là bất lợi của Văn Hậu. Mặt khác, Hậu là cầu thủ duy nhất có tên trong cả hạng mục Cầu thủ trẻ hay nhất lẫn Quả bóng Vàng, điều đó sẽ tạo ra tâm lý chia phiếu nơi người bầu chọn.

Theo tìm hiểu của Zing, nhiều phóng viên đã chọn Văn Hậu cho danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất, đồng thời ưu tiên cái tên khác cho cuộc bầu chọn bóng vàng.

Hùng Dũng tỏa sáng tại SEA Games, thời điểm sát với lúc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Gạt ba người trên sang một bên, hai ứng viên sáng giá nhất chỉ còn Quang Hải, Hùng Dũng. Họ đều góp mặt trong toàn bộ hành trình kỳ diệu của CLB Hà Nội, đều là trụ cột của tuyển Việt Nam ở Asian Cup, King’s Cup, vòng loại World Cup và đều được đi SEA Games. V.League 2019, Quang Hải đá 24 trận còn Hùng Dũng 25. Họ đều đá 15 trận tại các cúp châu Á. Tại đội tuyển, họ đều chơi đủ 10 trận chính thức.

Khác biệt giữa hai bên là rất nhỏ. Quang Hải tỏa sáng rực rỡ tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3/2019 với đỉnh cao là chiến thắng 4-0 trước người Thái. Ngược lại, Hùng Dũng nhận băng thủ quân U23 Việt Nam sau khi Quang Hải dính chấn thương giữa SEA Games. Quang Hải chơi hay ở phần đầu mùa giải còn Hùng Dũng ghi dấu ấn đậm hơn trong giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, so với Quang Hải, Hùng Dũng có một lợi thế đặc biệt. Anh thể hiện phong độ ấn tượng với đỉnh cao là bàn thắng vào lưới U22 Indonesia ở chung kết SEA Games, sát thời điểm bỏ phiếu Quả bóng Vàng. Cùng lúc đó, Quang Hải ngồi ngoài vì chấn thương. Chiến thắng tại SEA Games năm ngoái là HCV khu vực đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, cảm xúc của danh hiệu ấy có thể tác động mạnh tới các bầu chọn.

Nhìn chung, Quang Hải, Hùng Dũng là hai ứng viên nhiều cơ hội nhất. Danh tính chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2019 sẽ được công bố ngày 26/5.

Tin liên quan:

Theo Zing