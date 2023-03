Cẩm Xuyên bàn giải pháp “tăng tốc” phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tiếp tục rà soát, nhân rộng các mô hình sản xuất hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án trọng điểm; đẩy mạnh các hoạt động du lịch... để “tăng tốc” phát triển kinh tế - xã hội những tháng tới.

Sáng 30/3, huyện Cẩm Xuyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đại biểu tham dự hội nghị

Quý I/2023, tổng giá trị sản xuất toàn huyện Cẩm Xuyên đạt 3.046 tỷ đồng (tăng 13% so với quý I/2022, bằng 32,3% so với kế hoạch năm 2023). Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt 650 tỷ đồng (tăng 8% so với quý I/2022 và bằng 36,11% kế hoạch năm 2023). Tính đến ngày 22/3, toàn huyện thu ngân sách đạt 56 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, huyện đã đẩy mạnh chỉ đạo xã Cẩm Thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu và các xã: Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, Nam Phúc Thăng xây dựng xã NTM nâng cao theo kế hoạch năm 2023; chỉ đạo các địa phương hoàn thiện điều chỉnh khung kế hoạch và tập trung thực hiện, nhất là điều chỉnh phương án quy hoạch đất dân cư để huy động nguồn lực đầu tư; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; giải tỏa mở rộng hành lang giao thông; phân loại và xử lý rác thải.

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động nhân các ngày lễ lớn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tổ chức ngày hội chuyển đổi số năm 2023 để vận động và thúc đẩy người dân tham gia chuyển đổi số.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm đẩy mạnh. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên: Huyện đang nằm tốp sau toàn tỉnh trong triển khai thực hiện định danh điện tử. Thời gian tới, đề nghị các địa phương phối hợp với ngành công an cùng vào cuộc để đẩy mạnh triển khai định danh điện tử, cập nhật dữ liệu dân cư

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Một số đại biểu đề xuất huyện hạ mức giá trong thực hiện đấu giá đất vì hiện nay giá đất ở các thị trường đã giảm, áp giá quá cao thì không thể đấu giá thành công; đề nghị các địa phương phối hợp với ngành công an cùng vào cuộc đẩy mạnh triển khai định danh điện tử, cập nhật dữ liệu dân cư; triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế và các khoản thu khác...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Thị Việt Ánh: Đề nghị các đoàn thể phát huy trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt để cùng cấp ủy, chính quyền triển khai các nhiệm vụ; UBND huyện bám sát 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để triển khai các phần việc; cán bộ thuế phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch đấu giá đất đúng thực tế.

Thời gian tới, huyện Cẩm Xuyên sẽ tổ chức rà soát, nhân rộng các mô hình sản xuất hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn.

Huyện cũng tiếp tục làm việc với các sở, ban ngành và đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn; tập trung giải quyết các vướng mắc về đất đai trong các khu quy hoạch dự án đô thị, du lịch; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; tập trung cao công tác thu ngân sách; triển khai các hoạt động du lịch năm 2023; nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng tại Khu du lịch biển Thiên Cầm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình đề nghị cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là quan tâm xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; đẩy mạnh xây dựng NTM; tập trung tháo gỡ khó khăn về xác định giá đất, rà soát xác định nguồn gốc đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm; đẩy mạnh các hoạt động du lịch... để “tăng tốc” phát triển kinh tế - xã hội.

Phan Trâm