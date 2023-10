Chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình trong xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, chiều 23/10, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phan Văn Hùng có buổi làm việc với huyện Can Lộc về việc thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Can Lộc.

Thời gian qua, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Can Lộc đã được triển khai rộng rãi, đồng bộ và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân.

Các chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, khuyến nông và khuyến lâm, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo, trợ giúp pháp lý... được triển khai đồng bộ, thường xuyên.

Ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc báo cáo một số nội dung về xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện chương trình, chính sách, dự án, đưa các hoạt động giảm nghèo đi vào cuộc sống. Nhiều cách làm hay, mô hình mới sáng tạo trong phong trào thi đua vì người nghèo được hình thành và nhân rộng.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Can Lộc đến cuối năm 2022 là 3,01%, giảm 0,43%, so với cuối năm 2020 (3,44 %); tỷ lệ hộ cận nghèo cuối năm 2022 là 3,4%, giảm 1,11% so với cuối năm 2020 (4,51%).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân trao đổi một số nội dung về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, góp sức xoá đói, giảm nghèo tại Can Lộc nói riêng, Hà Tĩnh nói chung.

Tại buổi làm việc, huyện Can Lộc cũng đã kiến nghị Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tăng cường mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng và đưa hình ảnh, cách thức tuyên truyền, cách làm hay, sáng tạo để các đơn vị học tập kinh nghiệm; tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm sát tình hình thực tiễn.

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phan Văn Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phan Văn Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Can Lộc đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo ở Can Lộc đã được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đồng thời, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của huyện đối với công tác thi đua - khen thưởng.

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị huyện tiếp tục đổi mới hoạt động của hội đồng thi đua - khen thưởng; chủ động phát động các phong trào thi đua mới; chú trọng công tác truyền thông về các mô hình, điển hình tiên tiến về xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Phúc Quang