Cung cấp nhu yếu phẩm, đảm bảo đời sống cho Nhân dân vùng ngập lụt

Trước tình hình ngập lụt vẫn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, đảm bảo đời sống cho Nhân dân vùng ảnh hưởng.

Chiều 1/10, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải – Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các huyện: Nghi Xuân và Đức Thọ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và lãnh đạo một số sở, ngành đi cùng đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân.

Tại huyện Nghi Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình ngập lụt trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lam và một số vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Chiều 1/10, thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân vẫn đang bị nước lũ bủa vây

Do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, sau chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 4, khu vực Hà Tĩnh những ngày vừa qua có mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng huyện Nghi Xuân, tổng lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn từ 19h ngày 27/9 đến 7h ngày 30/9 vào khoảng 200mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước sông Lam lên nhanh khiến nhiều khu dân cư tại các xã: Xuân Giang, Xuân Lam, Xuân Hồng bị ngập sâu trong nước từ 60 cm tới 1m. Nhiều tuyến giao thông không thể đi lại, người dân phải dùng thuyền di chuyển.

Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Nghi Xuân chưa thể di chuyển do ngập nước và dòng nước chảy xiết.

Trong số các tuyến giao thông bị ảnh hưởng bởi mưa lũ có tuyến quốc lộ 1 đoạn từ Km 475+40 - Km 478 qua xã Xuân Lam bị ngập sâu từ 50cm - 70cm. Trước tình trạng tuyến đường bị ngập, nước chảy xiết, gây nguy cơ mất an toàn, ngành chức năng đã buộc phải cấm đường và phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tới chiều 1/10, trên địa bàn huyện Nghi Xuân không còn mưa nhưng nước vẫn rút khá chậm, nguyên nhân do mực nước sông Lam vẫn duy trì ở mức cao. Điều này khiến cho 531 hộ dân tại 3 xã: Xuân Lam, Xuân Giang, Xuân Hồng vẫn đang bị ngập sâu và các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 qua xã Xuân Lam.

Người dân thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ tránh lũ tại nhà văn hóa cộng đồng – ngôi nhà trí tuệ.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng và đoàn công tác đã tới kiểm tra việc ứng phó với mưa lũ tại huyện Đức Thọ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến giao thông, cầu cống tại các xã Đức Lạng, Hòa Lạc, Quang Vĩnh, Yên Hồ, Liên Minh, Tùng Châu của huyện Đức Thọ đã bị sạt lở, ngập nặng, ảnh hưởng tới việc sinh hoạt, đi lại của người dân; nhiều diện tích nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản bị ngập nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải hỏi thăm sức khỏe người dân sơ tán tại nhà văn hóa cộng đồng – ngôi nhà trí tuệ ở xã Quang Vĩnh.

Mưa lớn cũng khiến nhiều xã ở địa phương này bị ngập nặng. Tính tới chiều 1/10, tại huyện Đức Thọ vẫn còn 1.313 hộ tại các xã Tùng Châu, Quang Vĩnh, Liên Minh, Bùi La Nhân, thị trấn Đức Thọ,... bị ngập lụt từ 20 cm tới dưới 1m so với nền nhà.

Trong số này có 507 hộ bị cô lập hoàn toàn (Tùng Châu 380 hộ, Liên Minh 16 hộ, Trường Sơn 2 hộ, Quang Vĩnh 84 hộ, Bùi La Nhân 25 hộ).

Do nước ngập sâu nên người dân nhiều xã ở huyện Đức Thọ phải dùng thuyền để di chuyển.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền các xã của huyện Đức Thọ đã nhanh chóng sơ tán các hộ dân bị ngập tới nhà văn hóa cộng đồng – ngôi nhà trí tuệ.

Hiện nay, mực nước sông La vẫn đang xuống chậm nên tình trạng ngập lụt tại huyện Đức Thọ vẫn khá phức tạp, nhiều khu dân cư dự báo vẫn sẽ bị nước lũ bủa vây trong những ngày tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương phải đảm bảo đời sống cho Nhân dân vùng ngập lụt.

Qua kiểm tra tình hình ngập lụt ở 2 huyện Nghi Xuân và Đức Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác ứng phó với mưa bão và khắc phục hậu quả sau bão số 4.

Đánh giá tình trạng ngập lụt vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, nước chảy xiết và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không đánh bắt cá, vớt củi tại khu vực nước ngập sâu; hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, đảm bảo đời sống cho Nhân dân tại các địa điểm sơ tán; nhanh chóng khắc phục các khu vực bị sạt lở, hư hỏng công trình...

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh Mặc dù mưa đã giảm hơn so với ngày hôm qua, song do mực nước các sông xuống chậm nên nhiều địa phương thuộc vùng trũng ở huyện Hương Sơn và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn ngập sâu trong biển nước.

Gấp rút khắc phục hậu quả sau mưa bão ở huyện miền núi Hà Tĩnh Sau nhiều ngày mưa liên tiếp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, đến nay, lượng mưa trên địa bàn Hương Khê (Hà Tĩnh) đã giảm, nước lũ dần rút, người dân và chính quyền các địa phương nhanh chóng tổ chức dọn vệ sinh các tuyến đường, trường hợp, chăm sóc cây trồng.

Văn Đức - Anh Tấn