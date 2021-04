Đảm bảo an ninh, an toàn về bầu cử trên địa bàn khu kinh tế trọng điểm

Cùng với các lực lượng khác, Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công an phường Hưng Trí và cán bộ Đội An ninh (Công an TX Kỳ Anh) trao đổi về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Phường Hưng Trí là đơn vị trung tâm của thị xã, có địa bàn rộng (hơn 19 km2), dân số đông (15.447 nhân khẩu), tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT. Để giữ vững ANTT trên địa bàn, đặc biệt là dịp bầu cử sắp tới, Công an phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban Bầu cử phường xây dựng kế hoạch cụ thể. Theo đó, các lực lượng tăng cường bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động phối hợp, giải quyết tốt các khiếu nại, khiếu kiện, mâu thuẫn phát sinh; xử lý dứt điểm tình trạng chợ tạm, chợ cóc gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông…

Thượng úy Hoàng Mạnh Tùng - Trưởng Công an phường Hưng Trí cho biết: “Việc bám sát 11 tổ dân phố nhằm nắm chắc tình hình, nắm rõ mọi di biến động của các đối tượng hình sự là một trong những nhiệm vụ được đơn vị ưu tiên hàng đầu. Từ đầu năm 2021 lại nay, ngoài việc thường xuyên gọi hỏi, răn đe gần 40 đối tượng là tù tha về, đang chấp hành án treo, đối tượng ngỗ ngược ở địa phương…, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ của Công an thị xã để phát hiện, phân loại, xử lý 12 vụ việc liên quan đến hình sự, ma túy, kinh tế… Trong đó đã điều tra làm rõ 5 vụ/9 đối tượng liên quan đến trộm cắp tài sản, đánh nhau, đánh bạc; 4 vụ/4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy…”.

Công an và cán bộ UBND xã Kỳ Lợi trao đổi về công tác rà soát danh sách cử tri ở trên địa bàn.

Kỳ Lợi là xã bãi ngang, nằm ở phía Đông Nam thị xã, trong số 3.152 hộ/12.320 khẩu thì có hơn 50% là đồng bào công giáo. Xã hiện có 10 thôn, chia làm 5 vùng, trong đó có 3 vùng thuộc địa bàn các xã, phường khác, nhưng Kỳ Lợi đang quản lý về mặt hành chính gồm: thôn Ba Đồng (phường Kỳ Phương), thôn Quý Huệ (xã Kỳ Nam) và thôn 1 Tân Phúc Thành (phường Kỳ Trinh). Kỳ Lợi tập trung nhiều dự án lớn đang triển khai, thường xuyên liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, do đó, đây là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT.

“Ngoài việc tham mưu cho Ủy ban Bầu cử xã xây dựng phương án đảm bảo ANTT sát thực, chúng tôi đã phối hợp tốt với Công an thị xã, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn giải quyết tốt những vụ việc phát sinh từ cơ sở. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang trên địa bàn (mỗi tuần 4 lượt) nhất là vào ban đêm. Đặc biệt, thời gian qua, Công an xã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương di dời thành công người dân ở thôn 2 và thôn 3 lên nơi ở mới tại khu tái định cư Kỳ Trinh (hơn 200 hộ dân đã làm nhà ở), góp phần quan trọng trong việc tiếp tục giữ vững sự ổn định tình hình ANTT ở địa phương”, Thượng úy Trần Văn Nam - Trưởng Công an xã Kỳ Lợi chia sẻ.

Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh làm việc với Lương Trường Giang (SN 1998, trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - đối tượng gây tai nạn chết người vào tối ngày 26/2/2021, rồi bỏ trốn.

Thiếu tá Nguyễn Duy Linh - Phó Trưởng Công an TX Kỳ Anh cho hay: “Để chủ động đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng, công an các xã, phường phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra vũ trang, bám địa bàn, tập trung nắm tình hình, trọng tâm là rà soát, tham mưu chính quyền các cấp kịp thời xử lý những vấn đề tồn đọng ở cơ sở. Đơn vị cũng tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đánh mạnh vào loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm…

CSGT Công an TX Kỳ Anh ra quân tuần tra, xử phạt vi phạm nồng độ cồn (3/2021)

Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý các đối tượng có dấu hiệu tội phạm, đối tượng từng có các tiền án, tiền sự; phối hợp với gia đình, nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể giáo dục, ngăn chặn các thanh thiếu niên có nguy cơ phạm tội, sa vào các loại tệ nạn xã hội. Trước tình hình các đối tượng xấu lợi dụng các trang mạng xã hội để xuyên tạc, phá hoại bầu cử, đơn vị đã tiến hành theo dõi, rà soát, nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, đảm bảo môi trường thông tin an toàn cho công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử...”.

