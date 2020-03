Lập khu cách ly, chuẩn bị tốt việc tiếp nhận lao động Hà Tĩnh về qua cửa khẩu Cầu Treo

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng vừa đi khảo sát địa điểm xây dựng khu cách ly y tế tập trung tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh).

Kiểm tra thực tế tại tòa nhà làm việc cũ của các lực lượng chức năng ở Cổng B, Cửa khẩu Cầu Treo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị các đơn vị nhanh chóng phối hợp hoàn thiện khu cách ly tập trung.

Theo báo cáo, hiện nay, người Việt Nam (trong đó chủ yếu là người Hà Tĩnh) ở Lào và Thái Lan đã bắt đầu trở về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Dự báo thời gian tới, số người về tiếp tục gia tăng nhanh.

Để đáp ứng yêu cầu cách ly y tế tập trung, phòng chống, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch Covid-19, tỉnh đã tiến hành xây dựng các khu cách ly y tế tập trung. Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ tiến hành lựa chọn một điểm để xây dựng khu cách ly.

Qua khảo sát thực tế ở tòa nhà làm việc cũ của các lực lượng chức năng tại cổng B, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Đây là địa điểm phù hợp để xây dựng khu cách ly y tế tập trung để tiếp nhận các lao động Hà Tĩnh qua cửa khẩu về.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các phương tiện tại vận chuyển hàng hóa đã chủ động chưa xuất cảnh sang Lào và Thái Lan.

Để nhanh chóng đưa khu cách ly y tế tập trung vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị lực lượng quân sự chịu trách nhiệm quản lý chính, đảm bảo các điều kiện về hậu cần, cử lực lượng vận chuyển giường, chiếu, chăn, màn lên địa điểm được chọn;

Ngành y tế phối hợp với quân sự tiến hành vệ sinh môi trường, khử khuẩn khu cách ly, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe các trường hợp cách ly và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về y tế;

Lực lượng Công an tỉnh triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự;

Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục quản lý chặt chẽ người và phương tiện nhập cảnh, tuần tra, kiểm soát chặt tại các đường mòn, lối mở, không để các trường hợp người đi qua mà không được phát hiện, cách ly.

Lực lượng Biên phòng tỉnh báo cáo công tác phối hợp điều phối, phần loại các trường hợp người Việt Nam về qua cửa khẩu để có giải pháp cách ly.

Tại khu vực Cổng A, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nhanh chóng phối hợp lập tổ công tác để nhanh chóng điều phối, phân loại, tiếp nhận người từ cửa khẩu về một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Cũng trong sáng nay, một lượng lao động chủ yếu là Nghệ An và Hà Tĩnh từ Lào, Thái Lan về nước qua cửa khẩu. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngành y tế tiến hành phân loại, đối với các trường hợp là lao động của tỉnh Nghệ An thì lực lượng Công an tỉnh bố trí dẫn đường đưa về Nghệ An bàn giao để có các giải pháp cách ly; với các trường hợp là người Hà Tĩnh, do khu cách ly tập trung tại Cổng B chưa hoàn thiện nên trước mắt sẽ đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh tại huyện Cẩm Xuyên.

Phúc Quang