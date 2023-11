Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nhà dân, học sinh nghỉ học

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn 2 huyện Can Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh) có mưa to khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt, học sinh phải nghỉ học.

Theo báo cáo ban đầu của huyện Can Lộc, lượng mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay (13/11) đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Nước tràn vào một số nhà dân. (Ảnh: Quốc lộ 1 đoạn đi qua thị trấn Nghèn bị ngập).

Để đảm bảo an toàn, lực lượng CSGT phải xuống đường điều tiết giao thông.

Nước đã tràn vào nhiều nhà dân trên địa bàn xã Phú Lộc.

Mưa lớn cũng khiến nhiều trường học bị ngập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc đã chỉ đạo các trường linh hoạt cho học sinh nghỉ học. (Ảnh chụp tại Trường Mầm non Phú Lộc).

Lãnh đạo huyện Can Lộc kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, huyện Can Lộc đã chỉ đạo các địa phương chủ động theo dõi sát tình hình, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kế hoạch kịp thời ứng phó. Huyện đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, dân quân và địa phương bố trí lực lượng, sẵn sàng công tác ứng cứu, giúp bà con di dời khi cần thiết. Ông Đặng Trần Phong Chủ tịch UBND huyện Can Lộc

Tại huyện Lộc Hà, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở các xã Thạch Châu, Hộ Độ, Ích Hậu, Thạch Mỹ... bị ngập, người và phương tiện không thể đi lại. (Ảnh chụp ở địa bàn xã Thạch Châu).

Nhiều tuyến đường phải phong tỏa, cảnh báo nguy cơ mất an toàn, cấm người đi lại. (Ảnh chụp ở địa bàn xã Ích Hậu).

Nước ngập sâu ở trung tâm huyện lỵ Lộc Hà, nhiều tuyến đường không thể lưu thông.

Nhiều cánh đồng sản xuất rau màu vụ đông bị ngập và có nhiều khả năng hư hại. (Ảnh chụp ở Thạch Mỹ).

Nhiều trường học bị ngập nên phải dừng dạy và học, nhà trường đã yêu cầu phụ huynh đến trường đón con về để đảm bảo an toàn. (Ảnh chụp tại Trường THCS Mỹ Châu, nước ngập từ 30 - 40 cm).

Một số khu dân cư vùng thấp trũng đã bị ngập nặng. (Ảnh chụp ở địa bàn xã Thạch Châu).

Đến gần trưa 13/11, trên địa bàn Lộc Hà vẫn còn mưa to, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về và triều cường dâng nên tình hình ngập lụt đang diễn biến phức tạp. Lãnh đạo huyện Lộc Hà đã đi kiểm tra một số khu vực, công trình trọng yếu và chỉ đạo các phòng, ngành, địa phương tập trung phòng chống mưa lụt hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Các địa phương, phòng, ngành cũng đang gấp rút kiểm tra tình hình, kiểm đếm thiệt hại để ứng phó và báo cáo kịp thời.

Thúy Ngọc - Tiến Dũng